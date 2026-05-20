Mercato - Real Madrid : Le départ de Kylian Mbappé est réclamé sur La Chaîne L’Equipe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé a été fortement critiqué au Real Madrid. Au bout de deux saisons passées en Espagne, l’attaquant français est encore très loin d’avoir marqué positivement le club madrilène. Sur le plateau de la Chaîne l’Equipe, la journaliste Séverine Parlakou a estimé qu’il faudrait mieux que le Bondynois quitte le navire.

Le parcours de Kylian Mbappé avec le Real Madrid s’assombrit. Pour sa deuxième saison en Espagne, l’attaquant français a suscité l’indignation de nombreux supporters. Blessé sur ces dernières semaines, le Bondynois n’a pas manqué de critiquer publiquement la gestion du club. Forcément, la question de son avenir à Madrid se pose. Si le principal intéressé à nier tout départ possible, certains observateurs estiment que Kylian Mbappé devrait quitter la « Casa Blanca » afin de prendre un nouveau départ.

« Il est arrivé deux ans trop tard. Pour moi, ça reste encore l’équipe de Vinicius Jr » C’est notamment le cas de la journaliste Séverine Parlakou. « Pour moi, l’un des deux doit s’en aller. Je vais être super franche. J’adore le joueur qu’est Mbappé. Je l’adore, je trouve qu’il est sensationnel, hors-norme. Mais je suis désolée, il est arrivé deux ans trop tard. Pour moi, ça reste encore l’équipe de Vinicius Jr. En plus de ça, tout ce qui se passe hors du football et du terrain ne me convient pas et me déplaît totalement. J’ai l’impression qu’il se victimise un peu. On l’a déjà vu au PSG, c’était la même chose vers la fin. Le seul dénominateur commun, c’est Kylian Mbappé. Mais après, il est tellement extraordinaire... », a confié cette dernière sur le plateau de la Chaîne l’Equipe.