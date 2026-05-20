Le PSG fait rêver un ancien joueur de l'OM : «C'est là que je veux être»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 30 mai, à la Puskas Arena de Budapest, le Paris Saint-Germain aura la possibilité d'éventuellement rafler une deuxième Ligue des champions de suite. Une performance qui n'a plus été réalisée depuis le three-peat du Real Madrid entre 2016 et 2018. Supporter d'Arsenal depuis sa plus tendre enfance, Jonathan Rowe sera tout de même heureux d'assister à une nouvelle grosse performance du PSG qui est l'objectif à atteindre selon lui.

« Arsenal ? Évidemment, je veux qu’ils gagnent ». Natif de Londres, Jonathan Rowe (23 ans) a grandi dans la peau d'un supporter d'Arsenal. Alors forcément, lorsque le journaliste de The Athletic lui a demandé l'identité du club derrière lequel il sera pour la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et les Gunners le 30 mai prochain à Budapest, la réponse de l'ancien ailier de l'OM fut expéditive : Arsenal.

«Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia... Leur sens du jeu et leur timing de décision est sans égal» Néanmoins, après avoir pu se mesurer l'espace d'une saison au PSG (2024/2025) avant d'être vendu à Bologne en août dernier à la suite d'une bagarre avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a reconnu au média britannique éprouver une affection toute particulière au Paris Saint-Germain et à ses attaquants. « Je veux voir le PSG réaliser une superbe performance, car ces joueurs, ce trio offensif — Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia — sont tous tout simplement… Leur sens du jeu et leur timing de décision est sans égal ».