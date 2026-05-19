Coupe du Monde 2026 : Neymar provoque une embrouille en direct dans l’After Foot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neymar a bien été retenu par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet) avec la Seleção. Une décision qui a ravivé de vieux débats dans l’After Foot, Daniel Riolo et Walid Acherchour affichant leur désaccord sur le passage du Brésilien au PSG.

A 34 ans, et après avoir enchaîné les blessures, Neymar va bien participer à sa quatrième Coupe du monde. Carlo Ancelotti a décidé de retenir l’attaquant de Santos pour l’événement organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique dans moins d’un mois. « Nous avons évalué Neymar tout au long de l'année. C'est un joueur important, il le sera encore lors de cette Coupe du monde, s’est justifié le sélectionneur de la Seleção. Il a le même rôle et les mêmes obligations que les 25 autres joueurs. Il peut jouer, ne pas jouer, entrer en jeu ou être sur le banc. Il a la même responsabilité que les autres. Je veux être clair et honnête. Il jouera s'il le mérite. Je pense qu'il est important de ne pas faire reposer toutes les attentes sur un seul joueur. »

« Neymar a joué 50 % des matchs, sur les 220M€ » La présence de Neymar dans la liste de Carlo Ancelotti a relancé les débats sur son rendement au Paris Saint-Germain. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a rappelé le passage mitigé de la star brésilienne dans la capitale. « Neymar a joué 50 % des matchs, sur les 220M€. Contre le Bayern Munich lors de la double confrontation, il est bon ? », s’est interrogé le journaliste, face à Walid Acherchour, qui défendait l’ancien numéro 10 du PSG en rappelant ses prestations lors du Final 8 de la Ligue des champions en 2020. « Oui bon d’accord, descendez à la cave avec votre secte. Il a fait quoi dans les grands matchs ? », a rétorqué Riolo.