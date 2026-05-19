Un joueur quitte l'OM... et devient supporter du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ de l'OM après sa bagarre ultra-médiatisée avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a visiblement tourné la page marseillaise. A tel point qu'il affirme qu'il est désormais un grand fan du PSG de Luis Enrique et qu'il espère voir les Parisiens remporter la Ligue des champions le 30 mai prochain contre Arsenal.

L'été dernier, en toute fin de mercato, Jonathan Rowe était poussé au départ de l'OM après sa bagarre dans le vestiaire avec Adrien Rabiot, qui est lui aussi parti. L'ailier anglais a toutefois rapidement rebondi du côté de Bologne où il a réalisé une très belle saison. De quoi définitivement tourner la page avec le club phocéen. A tel point que Jonathan Rowe semble désormais beaucoup plus intéressé par le PSG de Luis Enrique qu'il supportera en finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain à Budapest face à Arsenal.

Jonathan Rowe est fan du PSG ! « Évidemment, je veux qu’ils gagnent. Je veux voir une grande performance du PSG, car ces joueurs, ce trio offensif – Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia – sont tout simplement… Leur prise de décision est exceptionnelle », confie-t-il dans les colonnes de The Athletic, avant de se dire « émerveillé » par la prestation du PSG contre le Bayern Munich.