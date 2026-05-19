PSG - Luis Enrique à Manchester City : Les supporters emballés par son profil ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entraîneur de Manchester City depuis maintenant 10 ans, Pep Guardiola a décidé de quitter son poste à la fin de la saison et devrait être remplacé par Enzo Maresca. Toutefois, cette option ne ferait pas franchement l’unanimité auprès des supporters, qui auraient notamment une préférence pour l’entraîneur du PSG, Luis Enrique.

C’est désormais acté, Pep Guardiola ne sera plus l’entraîneur de Manchester City la saison prochaine. Comme révélé par The Athletic, le technicien espagnol a pris la décision de partir, à un an de la fin de son contrat, et va vraisemblablement être remplacé par Enzo Maresca, libre depuis son départ de Chelsea au mois de janvier. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’Italien va signer pour trois ans avec les Citizens.

Les supporters de Manchester City auraient préféré Luis Enrique, Xabi Alonso ou Vincent Kompany Mais cette option aurait provoqué des réactions assez contrastées chez les supporters de Manchester City. Selon The Athletic, ces derniers auraient préféré Xabi Alonso, sur le point de s’engager avec Chelsea, ou bien Vincent Kompany, ancien capitaine du club désormais sur le banc du Bayern Munich. Luis Enrique aurait pu être une piste qui aurait séduit les fans du club anglais, mais un départ du PSG ne semble pas du tout à l’ordre du jour, lui dont la prolongation de contrat devrait bientôt être officialisée.