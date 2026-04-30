Luis Enrique va prolonger au PSG : La date de l’officialisation est connue !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique voit son contrat actuel expirer en juin 2027. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale cherche à prolonger le bail de son coach, et des discussions positives ont eu lieu récemment. Alors qu’une issue favorable devrait avoir lieu dans ce dossier, rien ne sera officialisé avant un petit moment. Explications.

En faisant remporter la Ligue des Champions au PSG la saison dernière, Luis Enrique est définitivement entré dans la légende à Paris. Mais cette histoire d’amour entre le club de la capitale et le technicien espagnol n’est pas près de se terminer. Et pour cause, actuellement sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Luis Enrique devrait prochainement signer un nouveau bail en France. Au cours des derniers mois, des discussions positives ont eu lieu entre les deux camps.

Luis Enrique va prolonger, mais en fin de saison Et comme l’annonce Onze Mondial ce jeudi, cette nouvelle signature de Luis Enrique est quasiment réglée du côté du PSG. Une excellente nouvelle pour le club parisien, alors que le coach de 55 ans devrait s’engager jusqu’en juin 2030 avec ce nouveau contrat. Cependant, comme l’indique le média, afin de se focaliser au maximum sur sa fin de saison, le PSG a décidé de geler toutes les questions concernant l’avenir. Ainsi, l’officialisation de la prolongation de Luis Enrique devrait avoir lieu dès la fin de saison.