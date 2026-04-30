Luis Enrique va prolonger au PSG : La date de l’officialisation est connue !

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique voit son contrat actuel expirer en juin 2027. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale cherche à prolonger le bail de son coach, et des discussions positives ont eu lieu récemment. Alors qu’une issue favorable devrait avoir lieu dans ce dossier, rien ne sera officialisé avant un petit moment. Explications.
En faisant remporter la Ligue des Champions au PSG la saison dernière, Luis Enrique est définitivement entré dans la légende à Paris. Mais cette histoire d’amour entre le club de la capitale et le technicien espagnol n’est pas près de se terminer. Et pour cause, actuellement sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Luis Enrique devrait prochainement signer un nouveau bail en France. Au cours des derniers mois, des discussions positives ont eu lieu entre les deux camps.
Luis Enrique va prolonger, mais en fin de saison
Et comme l’annonce Onze Mondial ce jeudi, cette nouvelle signature de Luis Enrique est quasiment réglée du côté du PSG. Une excellente nouvelle pour le club parisien, alors que le coach de 55 ans devrait s’engager jusqu’en juin 2030 avec ce nouveau contrat. Cependant, comme l’indique le média, afin de se focaliser au maximum sur sa fin de saison, le PSG a décidé de geler toutes les questions concernant l’avenir. Ainsi, l’officialisation de la prolongation de Luis Enrique devrait avoir lieu dès la fin de saison.
Nasser Al-Khelaïfi est ravi de l’Espagnol
De son côté, le président Nasser Al-Khelaïfi a récemment loué les mérites de son entraîneur. « C’est l’une des personnes les plus positives que j’aie jamais rencontrées. Il peut être triste, mais il est toujours une source de motivation. Luis Enrique et Luis Campos croient au projet et nous sommes tous unis dans cette aventure. Ils ont tout pour réussir. Ils font un travail fantastique. Pas seulement grâce à la victoire de l’année dernière, mais grâce à leur travail, leur philosophie, leurs qualités humaines. Ils sont un atout précieux, dans les bons comme dans les mauvais moments », a ainsi confié le dirigeant qatari, très heureux de pouvoir continuer à travailler avec Luis Enrique au PSG.