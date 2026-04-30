PSG : Le transfert de cet attaquant se prépare en coulisses, les négociations ont commencé !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG dès le prochain mercato estival. Selon Gianluca Di Marzio, son agent s'activerait en coulisses pour lui trouver un nouveau point de chute. A en croire le journaliste italien, le représentant de Gonçalo Ramos aurait déjà approché plusieurs clubs.
Etincelant sous les couleurs de Benfica, Gonçalo Ramos a séduit la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a fait tout son possible pour le recruter lors de l'été 2023. En effet, le PSG a conclu un prêt payant avec option d'achat. Au total, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 80M€ pour s'attacher les services de Gonçalo Ramos.
«Il pourrait être sur le départ»
Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Gonçalo Ramos pourrait ne pas aller au bout de son contrat. D'après les indiscrétions de Gianluca Di Marzio, le club rouge et bleu pourrait perdre son numéro 9 à l'intersaison. En effet, son agent lui chercherait un nouveau club, et il serait déjà entré en contact avec plusieurs prétendants.
«Son agent discute avec des clubs italiens et d'ailleurs»
« C'est vrai que quand Gonzalo Ramos est entré en jeu lors de certains matchs, il a été décisif, notamment pour le sacre en Supercoupe d'Europe du PSG, mais il pourrait être sur le départ. Son agent, Jorge Mendes, s'active pour trouver différentes solutions, où son client pourrait peut-être être titulaire la saison prochaine, et il en discute avec des clubs italiens et d'ailleurs. Il pourrait rejoindre l'AC Milan ou la Juventus, si Dusan Vlahovic ne reste pas, ou si Randal Kolo Muani ne revient pas », a révélé Gianluca Di Marzio dans le podcast Caffè Di Marzio, en collaboration avec TMW. Reste à savoir si Gonçalo Ramos (24 ans) quittera finalement le PSG de Nasser Al-Khelaïfi lors du prochain mercato estival.