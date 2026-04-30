PSG : Le transfert de cet attaquant se prépare en coulisses, les négociations ont commencé !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG dès le prochain mercato estival. Selon Gianluca Di Marzio, son agent s'activerait en coulisses pour lui trouver un nouveau point de chute. A en croire le journaliste italien, le représentant de Gonçalo Ramos aurait déjà approché plusieurs clubs.

Etincelant sous les couleurs de Benfica, Gonçalo Ramos a séduit la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a fait tout son possible pour le recruter lors de l'été 2023. En effet, le PSG a conclu un prêt payant avec option d'achat. Au total, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 80M€ pour s'attacher les services de Gonçalo Ramos.

«Il pourrait être sur le départ» Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Gonçalo Ramos pourrait ne pas aller au bout de son contrat. D'après les indiscrétions de Gianluca Di Marzio, le club rouge et bleu pourrait perdre son numéro 9 à l'intersaison. En effet, son agent lui chercherait un nouveau club, et il serait déjà entré en contact avec plusieurs prétendants.