Mercato - PSG : Lucas Chevalier en concurrence avec Mike Maignan pour son transfert ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une seule et unique année s’est écoulée depuis la signature de Lucas Chevalier au PSG. Après sa saison plus que mitigée sur le plan personnel à Paris, l’international français aux abonnés absents du groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du monde est annoncé sur le départ. Et il semblerait que, comme en équipe de France, l’un de ses concurrents se nomme Mike Maignan.

Il était supposé concurrencer Mike Maignan en équipe de France. Mais finalement, Lucas Chevalier a vu le château de cartes totalement s’effondrer au fil de la saison. Son transfert du LOSC au PSG pour 55M€ bonus compris n’a pas été une réussite instantanée. Le successeur de Gianluigi Donnarumma souhaité par Luis Enrique a été déclassé dans la hiérarchie des portiers du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov étant devenu le gardien titulaire. Son temps de jeu a évidemment diminué de manière drastique, lui valant l’avertissement de Didier Deschamps au rassemblement de mars avant que le sélectionneur de l’équipe de France décide de ne pas l’emmener à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), tout simplement.

Lucas Chevalier en stand-by au PSG Ces dernières heures, le feuilleton Lucas Chevalier est passé à la vitesse supérieure. A en croire les sources de L’Équipe, le gardien du PSG attendrait de recevoir la réponse de la direction parisienne sur son avenir dans l’optique d’explorer les diverses options qui se présentent à lui. En coulisses, le Besiktas songerait à l’enrôler, le club turc cherchant un gardien sur le marché. Pour sa part, Chevalier voudrait rejoindre un projet sportif plus attrayant à ses yeux que la SüperLig.