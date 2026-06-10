Mercato - PSG : Lucas Chevalier en concurrence avec Mike Maignan pour son transfert ?

Une seule et unique année s’est écoulée depuis la signature de Lucas Chevalier au PSG. Après sa saison plus que mitigée sur le plan personnel à Paris, l’international français aux abonnés absents du groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du monde est annoncé sur le départ. Et il semblerait que, comme en équipe de France, l’un de ses concurrents se nomme Mike Maignan.
Il était supposé concurrencer Mike Maignan en équipe de France. Mais finalement, Lucas Chevalier a vu le château de cartes totalement s’effondrer au fil de la saison. Son transfert du LOSC au PSG pour 55M€ bonus compris n’a pas été une réussite instantanée. Le successeur de Gianluigi Donnarumma souhaité par Luis Enrique a été déclassé dans la hiérarchie des portiers du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov étant devenu le gardien titulaire. Son temps de jeu a évidemment diminué de manière drastique, lui valant l’avertissement de Didier Deschamps au rassemblement de mars avant que le sélectionneur de l’équipe de France décide de ne pas l’emmener à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), tout simplement.
Lucas Chevalier en stand-by au PSG
Ces dernières heures, le feuilleton Lucas Chevalier est passé à la vitesse supérieure. A en croire les sources de L’Équipe, le gardien du PSG attendrait de recevoir la réponse de la direction parisienne sur son avenir dans l’optique d’explorer les diverses options qui se présentent à lui. En coulisses, le Besiktas songerait à l’enrôler, le club turc cherchant un gardien sur le marché. Pour sa part, Chevalier voudrait rejoindre un projet sportif plus attrayant à ses yeux que la SüperLig.
Lucas Chevalier barré par Maignan… et Emiliano Martinez à la Juventus ?
Et cela tomberait bien puisque la Juventus garderait un œil sur l’évolution de la situation de Lucas Chevalier à l’approche de l’ouverture officielle du marché des transferts ce 15 juin prochain. Le comité directeur turinois ne mettrait pas tous ses œufs dans le même panier. Mike Maignan serait la signature rêve des Bianconeri, ayant également sondés Jan Oblak. Mais c’est avec Emiliano Martinez qu’un accord de principe aurait été convenu selon la Gazzetta dello Sport. Une information rapportée par Guillaume Pacini sur X. Que ce soit le gardien de l’équipe de France ou de l’Argentine, la route vers Turin semble être sinueuse pour Lucas Chevalier.