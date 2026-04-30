PSG-Bayern : «Incident sanglant» au Parc des Princes, un proche d'Upamecano touché !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a reçu le Bayern au Parc des Princes, et ce, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Pour l'occasion, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont tenu à inviter des habitants du quartier de la Madeleine à Evreux, là où ils ont grandi. Toutefois, l'un des invités du joueur bavarois a été touché au visage par un projectile.

Tombeur de l'AS Monaco, de Chelsea et de Liverpool, le PSG a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Ayant la lourde tâche de se frotter au Bayern, les hommes de Luis Enrique ont reçu leur adversaire au Parc des Princes ce mardi. Et ils ont remporté le premier acte à Paris (5-4). Reste à savoir si le PSG finira le travail à l'Allianz Arena de Munich ce mercredi.

PSG-Bayern : Un invité d'Upamecano a eu le visage en sang Ayant grandi à la Madeleine à Evreux, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont invité des habitants de ce quartier au Parc des Princes ce mardi soir. « Deux bus partiront de la Madeleine direction le Parc des Princes. C'est à l'initiative des deux joueurs. Ils se sont mis d'accord pour pouvoir inviter les gens de leur quartier tous frais payés avec le petit maillot qui va avec », s'était réjoui l'un d'entre eux au micro de Canal +, et ce, à la veille du choc entre le PSG et le Bayern. Toutefois, un incident a eu lieu dans l'enceinte parisienne.