PSG-Bayern : «Incident sanglant» au Parc des Princes, un proche d'Upamecano touché !

Ce mardi soir, le PSG a reçu le Bayern au Parc des Princes, et ce, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Pour l'occasion, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont tenu à inviter des habitants du quartier de la Madeleine à Evreux, là où ils ont grandi. Toutefois, l'un des invités du joueur bavarois a été touché au visage par un projectile.
Tombeur de l'AS Monaco, de Chelsea et de Liverpool, le PSG a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Ayant la lourde tâche de se frotter au Bayern, les hommes de Luis Enrique ont reçu leur adversaire au Parc des Princes ce mardi. Et ils ont remporté le premier acte à Paris (5-4). Reste à savoir si le PSG finira le travail à l'Allianz Arena de Munich ce mercredi.
PSG-Bayern : Un invité d'Upamecano a eu le visage en sang
Ayant grandi à la Madeleine à Evreux, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont invité des habitants de ce quartier au Parc des Princes ce mardi soir. « Deux bus partiront de la Madeleine direction le Parc des Princes. C'est à l'initiative des deux joueurs. Ils se sont mis d'accord pour pouvoir inviter les gens de leur quartier tous frais payés avec le petit maillot qui va avec », s'était réjoui l'un d'entre eux au micro de Canal +, et ce, à la veille du choc entre le PSG et le Bayern. Toutefois, un incident a eu lieu dans l'enceinte parisienne.
PSG : Des supporters du Bayern ont jeté des projectiles au Parc ?
Selon les informations de BILD, « un incident sanglant s'est produit pendant le match ». En effet, l'un des invités de Dayot Upamecano aurait reçu une bouteille en verre en plein visage dans les tribunes du Parc des Princes. Ce qui l'a fait saigner. A en croire le média allemand, un petit groupe de spectateurs portant des maillots du Bayern Munich - en bas et tout à gauche de la tribune Borelli, à proximité du virage Auteuil - ont lancé des projectiles à plusieurs reprises durant la rencontre.