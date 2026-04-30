Malik Bentalha prêt à jouer contre Lorient : La drôle de proposition au PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après son incroyable duel remporté face au Bayern lors du match aller, le PSG a fait un pas de plus vers une nouvelle finale de Ligue des champions. La rencontre, très animée, a épuisé les corps parisiens qui devront être au rendez-vous mercredi prochain. Avant ça, il faudra jouer un match de Ligue 1 face au FC Lorient et le PSG a reçu une demande assez improbable...

Malgré les difficultés rencontrées cette saison, le PSG répond encore présent. Vainqueur de la Ligue des champions l'année dernière, le club croit en ses chances d'un doublé phénoménal. Pour continuer l'aventure, il faudra confirmer l'avantage pris lors du match aller face au Bayern Munich la semaine prochaine à l'Allianz Arena. Samedi, les hommes de Luis Enrique devront d'abord affronter le FC Lorient. Avec un renfort de prévu du côté de Malik Bentalha ? Pas sûr...

Malik Bentalha avec le PSG ? La proposition étonnante Véritable fan du PSG, Malik Bentalha a forcément suivi avec attention le match aller du club de la capitale face au Bayern Munich mardi soir. L'humoriste de 37 ans, présent lors de la finale de la Ligue des champions à Munich l'an dernier pour célébrer cette victoire historique, a fait une petite proposition au PSG qui affronte Lorient. « Dispo pour jouer contre Lorient samedi » écrit-il sur son compte X. Une prise de parole ironique bien sûr mais qui montre bien que les enjeux sont saisis.