«Il y a du Zidane chez ce mec» : Dugarry a halluciné en voyant Michael Olise contre le PSG

Axel Cornic

La demi-finale de Ligue des Champions de ce mardi soir a ravi tout le monde, avec le Paris Saint-Germain qui a pris un léger avantage sur le Bayern Munich (5-4). Mais ce sont certains adversaires des Parisiens qui ont surtout crevé l’écran, comme l’international français Michael Olise, qui ne cesse plus de surprendre.

Débarrassé des pépins physiques qui ont compliqué leur hiver, les stars du PSG ont répondu présent pour le grand rendez-vous face au Bayern Munich. Mais elles n’ont pas été les seules à briller ! Du côté Bavarois, on a surtout pu admirer tout le talent de Michael Olise, qui progresse toujours plus depuis son transfert en Allemagne en 2024.

Mercato : Le PSG relance tout pour Maghnes Akliouche ! https://t.co/DYXiUjwzdP — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

« Je crois qu’on ne se rend pas de ce à quoi on est en train d’assister » Dans Rothen s’enflamme ce mercredi, au lendemain de la demi-finale aller de Ligue des Champions, Christophe Dugarry n’a pas tari d’éloges au sujet de la star française du Bayern Munich. « Je crois qu’on ne se rend pas de ce à quoi on est en train d’assister. Ce joueur par rapport à d’autres grands joueurs, je pense à Yamal, Musiala, Mbappé, lui est devenu très fort sur le tard. Je pense qu’on ne se rend pas compte de ce à quoi on est en train d’assister et de vivre. C’est un joueur hors norme » a expliqué l’ancien attaquant de l’équipe de France, au micro de RMC.