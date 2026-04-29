PSG - Marquinhos dézingué dans la presse : Les coups de gueule de Dugarry et Rothen

Axel Cornic

Tout le monde est unanime pour dire que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont livré un match incroyable, lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions (5-4). Pourtant, les défenses ont été mises à mal et Marquinhos est la cible de nombreuses critiques au lendemain de cette rencontre.

Plutôt moyen tout au long de la saison, le PSG a su hausser son niveau au meilleur moment. Depuis le début des phases finales de la Ligue des Champions, les Champions en titre affichent un visage très séduisant et face au Bayern Munich ce mardi, ils ont envoyé un nouveau message fort à l’Europe du football.

«C’est émouvant» : Le PSG et le Bayern Munich ont choqué Pascal Praud https://t.co/nLcgjvRkK9 — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

« Combien de fois Marquinhos a bien compensé ? Ça, ils ne l’ont pas retenu » Certains observateurs ont toutefois trouvé à redire et notamment pour Marquinhos, patron de la défense du PSG. Mais ce dernier peut tout de même compter sur le soutien de Jérôme Rothen. « Quand les mecs jugent Marquinhos, qu’ils mettent un 3 en disant il est à 1 mètre du marquage sur Luis Diaz et puis il ne sort pas sur Olise. Les gars… Combien de fois quand Hakimi montait et que Luis Diaz se retrouvait en un contre un, Marquinhos a bien compensé ? Ça, ils ne l’ont pas retenu » a expliqué l’ancien parisien, dans son émission Rothen s’enflamme.