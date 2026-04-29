Blessure d’Achraf Hakimi : La mauvaise nouvelle tombe pour le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé face au Bayern Munich au terme d’un match complètement fou (5-4). Le club de la capitale va donc aborder sa demi-finale retour de Ligue des Champions avec un but d’avance, mais voilà qu’il n’y a pas eu que des bonnes nouvelles pour Paris. En effet, Achraf Hakimi a été touché physiquement lors du match et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Marocain.

Mercredi prochain, le PSG se déplacera à Munich avec un but d’avance pour se qualifier pour la prochaine finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale conservera-t-il son avantage face au Bayern ? Pour y arriver, Luis Enrique aura besoin d’avoir ses meilleurs éléments à disposition. Mais voilà que pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions, le PSG va devoir faire sans Achraf Hakimi.

Mercato : Un journaliste dévoile le «portrait-robot» du successeur de Marquinhos recherché par le PSG https://t.co/x2o1KPSxQg — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

Hakimi forfait pour le match retour Face au Bayern Munich, au Parc des Princes, les joueurs du PSG ont tout donné, mettant les physiques à rude épreuve. Et voilà que celui d’Achraf Hakimi a fini par craquer. En effet, au moment de faire le pressing sur un joueur bavarois, le Marocain a fini au sol en se tenant la cuisse. On craignait alors le pire pour Hakimi, à raison. Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a fait savoir : « Achraf Hakimi est forfait pour le match retour Bayern Munich / PSG. Il s’est blessé hier soir. Les examens médicaux réalisés cet après-midi ont confirmé une déchirure aux ischio ».