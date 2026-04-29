Blessure d’Achraf Hakimi : La mauvaise nouvelle tombe pour le PSG

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé face au Bayern Munich au terme d’un match complètement fou (5-4). Le club de la capitale va donc aborder sa demi-finale retour de Ligue des Champions avec un but d’avance, mais voilà qu’il n’y a pas eu que des bonnes nouvelles pour Paris. En effet, Achraf Hakimi a été touché physiquement lors du match et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Marocain.
Mercredi prochain, le PSG se déplacera à Munich avec un but d’avance pour se qualifier pour la prochaine finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale conservera-t-il son avantage face au Bayern ? Pour y arriver, Luis Enrique aura besoin d’avoir ses meilleurs éléments à disposition. Mais voilà que pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions, le PSG va devoir faire sans Achraf Hakimi.
Hakimi forfait pour le match retour
Face au Bayern Munich, au Parc des Princes, les joueurs du PSG ont tout donné, mettant les physiques à rude épreuve. Et voilà que celui d’Achraf Hakimi a fini par craquer. En effet, au moment de faire le pressing sur un joueur bavarois, le Marocain a fini au sol en se tenant la cuisse. On craignait alors le pire pour Hakimi, à raison. Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a fait savoir : « Achraf Hakimi est forfait pour le match retour Bayern Munich / PSG. Il s’est blessé hier soir. Les examens médicaux réalisés cet après-midi ont confirmé une déchirure aux ischio ».
Zaïre-Emery aura la lourde tâche de le remplacer
C’est donc sans Achraf Hakimi que le PSG devra se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich et aller chercher son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Luis Enrique sera ainsi privé de son arrière droit et le remplacer ne sera forcément pas simple. Mais le club de la capitale devrait pouvoir compter sur Warren Zaïre-Emery. Milieu de terrain, l’international français a déjà montré qu’il pouvait exceller à ce poste en l’absence de Hakimi. Mais face au Bayern Munich et à Luis Diaz, la tâche s’annonce ardue.