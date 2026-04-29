Kylian Mbappé : Kvaratskhelia l’a éclipsé au PSG, c’est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé aura écrit sa légende au sein du club parisien. Ayant laissé son numéro 7 à Khvicha Kvaratskhelia, le Français s’est ensuite engagé au Real Madrid. Et pour Jamie Carragher, l’ailier géorgien a réussi à faire mieux que son prédécesseur à Paris. Explications.

En 2024, Kylian Mbappé décidait après une dernière saison contrastée, de quitter le PSG. Arrivé six mois plus tard à Paris, Khvicha Kvaratskhelia a récupéré le numéro 7 du Français, et n’a pas tardé à se mettre en évidence sous les ordres de Luis Enrique. Pour sa deuxième saison au PSG, le Géorgien impressionne. Et au sortir d’une nouvelle prestation XXL en Ligue des Champions face au Bayern Munich, l’ancienne gloire de Liverpool Jamie Carragher a tout simplement affirmé que « Kvara » avait déjà eu plus d’impact à Paris que Mbappé.

Khvicha Kvaratskhelia vs Bayern Munich (H)pic.twitter.com/xp19sqH8CQ — Football Performances (@FCPerformances) April 28, 2026

« Qui a laissé un héritage plus profond, plus significatif au PSG ? C’est Kvaratskhelia » « Je sais que les gens vont me tomber dessus sur les réseaux sociaux pour ça. Mais je me fie à ce que mes yeux me disent, pas à ce que les notes FIFA me disent. Si vous me demandez aujourd’hui, qui a laissé un héritage plus profond, plus significatif au PSG ? C’est Kvaratskhelia. Ce n’est même plus un débat pour moi. Je sais. Les gens vont pointer du doigt les totaux de buts et les années passées à Paris. Mais qu’est-ce que Mbappé a réellement accompli là-bas quand ça comptait le plus ? », a ainsi indiqué l’ancien défenseur central sur le plateau de CBS.