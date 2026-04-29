Kylian Mbappé : Kvaratskhelia l’a éclipsé au PSG, c’est annoncé !

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé aura écrit sa légende au sein du club parisien. Ayant laissé son numéro 7 à Khvicha Kvaratskhelia, le Français s’est ensuite engagé au Real Madrid. Et pour Jamie Carragher, l’ailier géorgien a réussi à faire mieux que son prédécesseur à Paris. Explications.
En 2024, Kylian Mbappé décidait après une dernière saison contrastée, de quitter le PSG. Arrivé six mois plus tard à Paris, Khvicha Kvaratskhelia a récupéré le numéro 7 du Français, et n’a pas tardé à se mettre en évidence sous les ordres de Luis Enrique. Pour sa deuxième saison au PSG, le Géorgien impressionne. Et au sortir d’une nouvelle prestation XXL en Ligue des Champions face au Bayern Munich, l’ancienne gloire de Liverpool Jamie Carragher a tout simplement affirmé que « Kvara » avait déjà eu plus d’impact à Paris que Mbappé.
« Qui a laissé un héritage plus profond, plus significatif au PSG ? C’est Kvaratskhelia »
« Je sais que les gens vont me tomber dessus sur les réseaux sociaux pour ça. Mais je me fie à ce que mes yeux me disent, pas à ce que les notes FIFA me disent. Si vous me demandez aujourd’hui, qui a laissé un héritage plus profond, plus significatif au PSG ? C’est Kvaratskhelia. Ce n’est même plus un débat pour moi. Je sais. Les gens vont pointer du doigt les totaux de buts et les années passées à Paris. Mais qu’est-ce que Mbappé a réellement accompli là-bas quand ça comptait le plus ? », a ainsi indiqué l’ancien défenseur central sur le plateau de CBS.
« Kvara a accompli plus en deux saisons que Mbappé dans ses quatre dernières »
« Il y était pendant des années, on lui a donné tout ce qu’il demandait – les clés de la ville, un mot à dire sur les transferts – et il n’a pas pu livrer la seule chose que ce club obsède : la Ligue des champions. Il est parti en transfert gratuit à Madrid, laissant un vide. Kvara a accompli plus en deux saisons que Mbappé dans ses quatre dernières, Quand Kvara a le ballon, les fans croient que quelque chose va se passer pour l’équipe. S’il continue comme ça, s’il continue d’influencer les grands matchs et d’aider le PSG à aller plus loin, alors ouais, les gens commenceront à avoir de sérieuses discussions sur sa place parmi les grands du club », conclut Jamie Carragher.