PSG : C’est du jamais vu, Luis Enrique entre dans l’histoire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG a fait un petit pas vers la qualification en finale de la Ligue des Champions. Le club parisien a battu le Bayern Munich (5-4) au terme d’un match spectaculaire. Ayant mené les Rouge et Bleu vers les sommets la saison passée, Luis Enrique lui, est entré dans l’histoire avec une record symbolique ce mardi soir. Explications.

Un véritable spectacle. Ce mardi soir, le PSG de Luis Enrique a triomphé du Bayern Munich de Vincent Kompany à l’issue d’un véritable choc de titans. Neuf buts inscrits sur la rencontre et un niveau technique ahurissant ont donné lieu à l’un des matchs les plus impressionnants de ces dernières années au niveau européen. De son côté, l’entraîneur parisien a atteint un cap symbolique en carrière.

🚨 RECORD ! 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 🇪🇸 𝗗𝗘𝗩𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗟’𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗥𝗔𝗣𝗜𝗗𝗘 𝗔̀ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗜𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝟱𝟬 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 ! 🤩👔



77 matches. 😭



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50 victoires en Ligue des Champions pour Luis Enrique En effet, comme le précise le compte X StatsduFoot, Luis Enrique est l’entraîneur ayant réussi le plus rapidement à atteindre les 50 victoires en Ligue des Champions de l’histoire. Avec ce succès en demi-finale, l’entraîneur du PSG a atteint ce cap symbolique en seulement 77 rencontres disputées en C1. Une véritable progression en Coupe d’Europe a pu être constatée par les supporters du PSG depuis l’arrivée du technicien asturien sur le banc en juillet 2023, avec forcément cette victoire historique en 2025.