PSG : C’est du jamais vu, Luis Enrique entre dans l’histoire !

Le PSG a fait un petit pas vers la qualification en finale de la Ligue des Champions. Le club parisien a battu le Bayern Munich (5-4) au terme d’un match spectaculaire. Ayant mené les Rouge et Bleu vers les sommets la saison passée, Luis Enrique lui, est entré dans l’histoire avec une record symbolique ce mardi soir. Explications.
Un véritable spectacle. Ce mardi soir, le PSG de Luis Enrique a triomphé du Bayern Munich de Vincent Kompany à l’issue d’un véritable choc de titans. Neuf buts inscrits sur la rencontre et un niveau technique ahurissant ont donné lieu à l’un des matchs les plus impressionnants de ces dernières années au niveau européen. De son côté, l’entraîneur parisien a atteint un cap symbolique en carrière.
50 victoires en Ligue des Champions pour Luis Enrique
En effet, comme le précise le compte X StatsduFoot, Luis Enrique est l’entraîneur ayant réussi le plus rapidement à atteindre les 50 victoires en Ligue des Champions de l’histoire. Avec ce succès en demi-finale, l’entraîneur du PSG a atteint ce cap symbolique en seulement 77 rencontres disputées en C1. Une véritable progression en Coupe d’Europe a pu être constatée par les supporters du PSG depuis l’arrivée du technicien asturien sur le banc en juillet 2023, avec forcément cette victoire historique en 2025.
L’Espagnol fatigué après ce succès contre le Bayern
De son côté, Luis Enrique s’est exprimé avec joie après cette victoire tonitruante face au Bayern Munich. « Ça a été un match très différent, avec deux équipes d’un niveau incroyable. Les deux équipes ont montré le football qu’elles aiment. Je suis fatigué alors que je n’ai pas couru comme les joueurs. Je suis tellement fatigué que c’est difficile de me projeter dans une semaine. Il faut analyser ce match, il y a des aspects qu’on peut améliorer. Quand tu affrontes une équipe avec de telles qualités individuelles et collectives, c’est difficile. On a très bien défendu, mais on a encaissé quatre buts », a ainsi confié le coach parisien.