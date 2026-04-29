Blessure d’Hakimi : Un médecin annonce le verdict pour le PSG ?

Ce mardi soir, à la fin d’une rencontre épique face au Bayern Munich, Achraf Hakimi semble s’être blessé avec le PSG. Le latéral Marocain, touché à l’ischio-jambier, n’a pas pu être remplacé par Luis Enrique. Si rien n’a encore été annoncé pour le numéro 2 parisien, un médecin a tenté d’analyser en profondeur la nature de sa lésion. Explications.
Une rencontre titanesque. Ce mardi soir, le PSG s’est imposé dans la douleur face au Bayern Munich (5-4) à l’occasion du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. En fin de rencontre, Achraf Hakimi, qui n’a pas ménagé ses efforts, semble s’être blessé derrière la cuisse. S’agit-il d’une lésion importante à l’ischio-jambier pour le Marocain, ou peut-être une crampe sévère ? Au coup de sifflet final, le capitaine Marquinhos annonçait qu’il s’agissait surtout de crampes pour Hakimi, mais les images de sa douleur semblent unanimes : le Marocain est blessé.
Une déchirure des ischio-jambiers pour Hakimi
Sur X, le kinésithérapeute expert en blessures sportives Angel Villanueva a tenté d’analyser cette blessure d’Achraf Hakimi. « Le joueur du PSG souffre d'une déchirure musculaire aux ischio-jambiers de sa jambe droite. Il n'a pas pu quitter le terrain de jeu car Luis Enrique avait épuisé tous les changements. Il ne pourra pas jouer le match retour contre le Bayern de Munich », a-t-il indiqué avant de répondre sur la possibilité d’une simple crampe : « En principe non, car d'après les symptômes présentés, il est le plus probable qu'il s'agisse d'une déchirure musculaire des ischio-jambiers (biceps fémoral ou semi-tendineux) de degré I ou II (+ probable). »
Luis Enrique mesuré
Si l’expert médical estime son temps d’indisponibilité entre 2 et 4 semaines, Luis Enrique lui, n’a pour le moment rien annoncé pour Hakimi et le PSG : « Des nouvelles d'Hakimi? Je ne sais rien. Demain (ce mercredi), on va voir quel est son état. Mais je ne peux m'avancer sur rien. »