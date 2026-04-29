Blessure d’Hakimi : Un médecin annonce le verdict pour le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, à la fin d’une rencontre épique face au Bayern Munich, Achraf Hakimi semble s’être blessé avec le PSG. Le latéral Marocain, touché à l’ischio-jambier, n’a pas pu être remplacé par Luis Enrique. Si rien n’a encore été annoncé pour le numéro 2 parisien, un médecin a tenté d’analyser en profondeur la nature de sa lésion. Explications.

Une rencontre titanesque. Ce mardi soir, le PSG s’est imposé dans la douleur face au Bayern Munich (5-4) à l’occasion du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. En fin de rencontre, Achraf Hakimi, qui n’a pas ménagé ses efforts, semble s’être blessé derrière la cuisse. S’agit-il d’une lésion importante à l’ischio-jambier pour le Marocain, ou peut-être une crampe sévère ? Au coup de sifflet final, le capitaine Marquinhos annonçait qu’il s’agissait surtout de crampes pour Hakimi, mais les images de sa douleur semblent unanimes : le Marocain est blessé.

🚨 Lesión de Achraf Hakimi



🚑 El jugador del PSG sufre una rotura muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha. No pudo abandonar el terreno de juego porque Luis Enrique había gastado todos los cambios.



❌ No podrá jugar el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich. pic.twitter.com/bfTlAlvWOx — Ángel Villanueva (@angelphysio) April 28, 2026

Une déchirure des ischio-jambiers pour Hakimi Sur X, le kinésithérapeute expert en blessures sportives Angel Villanueva a tenté d’analyser cette blessure d’Achraf Hakimi. « Le joueur du PSG souffre d'une déchirure musculaire aux ischio-jambiers de sa jambe droite. Il n'a pas pu quitter le terrain de jeu car Luis Enrique avait épuisé tous les changements. Il ne pourra pas jouer le match retour contre le Bayern de Munich », a-t-il indiqué avant de répondre sur la possibilité d’une simple crampe : « En principe non, car d'après les symptômes présentés, il est le plus probable qu'il s'agisse d'une déchirure musculaire des ischio-jambiers (biceps fémoral ou semi-tendineux) de degré I ou II (+ probable). »