Rugby : Il signe à l’UBB et va affronter son frère en Top 14 !

Axel Cornic

Considéré comme le meilleur championnat national de la planète, le Top 14 attire de plus en plus de stars. Et ça ne fait pas forcément plaisir à l’étranger et notamment en Angleterre, où la fédération a dû mettre en place une règlementation assez stricte pour éviter un exode. Mais ça ne marche pas très bien...

On parle beaucoup d’Antoine Dupont, Thomas Ramos, Matthieu Jalibert ou encore de Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud, mais le Top 14 a des nombreuses autres stars. Que dire en effet de Jack Willis ? Le troisième-ligne anglais impressionne tout le monde depuis sa signature au Stade Toulousain en 2022, avec notamment un titre de Meilleur joueur du Top 14 raflé en 2025.

Tom Willis retrouve l’UBB Pour performer en France, l’ancien des Wasps a notamment dû faire une croix sur la sélection anglaise, puisque tous les joueurs n’évoluant pas en Premiership sont retenus inéligibles. Il a plusieurs fois annoncé que ce sacrifice ne le dérangeait pas vraiment et ça semble être de famille, puisque son frère a également décidé de quitter l’Angleterre pour signer en Top 14. Mais c’est plutôt un retour, puisque Tom Wilis va retrouver l’UBB, où il a déjà joué lors de la saison 2022-2023.