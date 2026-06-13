XV de France - Damian Penaud : L’UBB agacée par Fabien Galthié ?

Axel Cornic

Les malheurs de l’Union Bordeaux-Bègles, non-qualifiée pour les phases finales de Top 14, pourraient bien faire le bonheur du XV de France. Le sélectionneur Fabien Galthié va en effet annoncer une première liste de 28 joueurs en vue du Nations Championship qui débute au mois de juillet et plusieurs stars des doubles Champions d’Europe pourraient en faire partie.

On a souvent dit que le Stade Toulousain dominait la sélection française, mais ça devrait changer le temps d’un été. Le retour du XV de France approche à grands pas, avec trois matchs du tout nouveau Championnat des nations début juillet face à la Nouvelle-Zélande, l’Australie et au Japon. Et pour une fois, c’est l’UBB qui devrait commander...

Penaud de retour avec le XV de France Les joueurs bordelo-bèglais sont déjà en vacances, puisqu’ils n’ont pas réussi à se qualifier pour les phases finales de Top 14, qui débutent ce samedi. Ainsi, plusieurs sources assurent que Fabien Galthié devrait en profiter pour appeler des nombreuses stars de l’UBB comme Damian Penaud, qui pourrait bien faire son grand retour en sélection. Le dernier match de l’ailier ou centre avec le XV de France remonte à novembre 2025, puisqu’il n’avait pas été appelé lors du dernier 6 Nations, ce qui n’avait pas manqué de faire parler.