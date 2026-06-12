Le coup de gueule d’un joueur du XV de France - «Ils pensent que je suis un abruti» : La mauvaise réputation qui l’agace

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Paul Boudehent évolue aujourd’hui à La Rochelle et porte régulièrement le maillot du XV de France. Comptant 21 sélections chez les Bleus, le troisième ligne a tenu à pousser un coup de gueule sur l’image que les gens peuvent avoir de lui et des joueurs de rugby en général. Alors que Boudehent impressionne par son physique, il a expliqué s’agacer qu’on pense qu’il n’a rien dans la tête…

Joueur de La Rochelle et du XV de France, Paul Boudehent a un physique impressionnant. Affichant 1m92, l’international français ne passe clairement pas inaperçu sur un terrain de rugby. Mais voilà que le principal intéressé n’aime pas du tout être réduit uniquement à cela. Dans des propos accordés à RMC, Boudehent a ainsi poussé un coup de gueule à ce propos, lui qui en a visiblement gros sur le coeur sur ce sujet.

« Ils pensent juste que je suis un abruti qui s'enferme dans une salle de muscu » « Quelque chose qui me chagrine un peu depuis pas mal d'années, et qui m’agace avec le temps, c'est que les gens me réduisent vachement à mon physique, au fait que je sois costaud. Quand je parle avec des gens avec qui je n’avais jamais eu l'occasion de parler avant, ils me disent: 'Ah, mais tu piges, tu comprends, tu...' J’ai envie de leur dire… Toutes ces personnes-là pensent juste que je suis un abruti qui s'enferme dans une salle de muscu et qui... Si vous saviez le nombre de fois (où l’on m’a tenu ce discours). Je me rends compte que les gens le font inconsciemment, c'est souvent maladroit de leur part, mais tu lis un peu la surprise en eux. Ils s'attendent vraiment au benêt. Mais non, les gars, on sait tenir une phrase, on sait conjuguer des verbes », a lâché dans un premier temps Paul Boudehent.