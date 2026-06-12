Antoine Dupont : Le XV de France prend une décision qui va faire parler !

Pour sa tournée estivale, le XV de France va défier à la fois la Nouvelle-Zélande (4 juillet), l'Australie (11 juillet) et le Japon (18 juillet). Pour l'annonce de ses joueurs convoqués, Fabien Galthié préparerait des surprises, dont une qui concerne Antoine Dupont. En effet, la star tricolore pourrait être laissée au repos.
Après avoir remporté le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite, le XV de France se prépare à lancer sa tournée estivale. En effet, les hommes de Fabien Galthié vont se frotter à la Nouvelle-Zélande (4 juillet), à l'Australie (11 juillet) et au Japon (18 juillet). Pour ces rendez-vous, le sélectionneur tricolore devrait se passer des services d'Antoine Dupont.
XV de France : Antoine Dupont va manquer la tournée estivale
D'après les indiscrétions de RMC Sport, Antoine Dupont ne devrait pas participer à la tournée estivale du XV de France, et ce, même s'il n'a disputé que 1110 minutes avec le Stade Toulousain avant les phases finales du Top 14, De surcroit, Fabien Galthié préparerait d'autres surprises. En effet, le média français a confirmé l'information de L'Equipe selon laquelle Damian Penaud sera rappelé. Il devrait donc figurer dans le groupe de 42 joueurs convoqués le 21 juin. Potentiellement, Fabien Galthié pourrait en appeler 37 dans un premier temps, avant d'ajouter cinq nouveaux noms après les finales du Top 14.
XV de France : Damien Penaud de retour ?
Interrogé par Midi Libre dernièrement, Fabien Galthié est passé aux aveux concernant sa liste de joueurs qui seront convoqués : « On a l’habitude. On l’a expérimenté en Australie, au Japon, en Argentine et en Nouvelle-Zélande. On essaie de trouver la meilleure des moins mauvaises solutions. L’équipe de France veut qu’on prenne les meilleurs joueurs français pour jouer ces matches. Mais les agendas ne permettent pas d’aller totalement dans ce sens. On doit être vigilant sur la charge physique et psychologique que peuvent supporter les meilleurs joueurs. Il y a des joueurs qu’on ne prend pas, mais qui le mériteraient. Onze mois de compétition, ça touche tous les éléments de la performance ».