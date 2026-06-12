Antoine Dupont : Le XV de France prend une décision qui va faire parler !

Amadou Diawara

Pour sa tournée estivale, le XV de France va défier à la fois la Nouvelle-Zélande (4 juillet), l'Australie (11 juillet) et le Japon (18 juillet). Pour l'annonce de ses joueurs convoqués, Fabien Galthié préparerait des surprises, dont une qui concerne Antoine Dupont. En effet, la star tricolore pourrait être laissée au repos.

Après avoir remporté le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite, le XV de France se prépare à lancer sa tournée estivale. En effet, les hommes de Fabien Galthié vont se frotter à la Nouvelle-Zélande (4 juillet), à l'Australie (11 juillet) et au Japon (18 juillet). Pour ces rendez-vous, le sélectionneur tricolore devrait se passer des services d'Antoine Dupont.

XV de France : Antoine Dupont va manquer la tournée estivale D'après les indiscrétions de RMC Sport, Antoine Dupont ne devrait pas participer à la tournée estivale du XV de France, et ce, même s'il n'a disputé que 1110 minutes avec le Stade Toulousain avant les phases finales du Top 14, De surcroit, Fabien Galthié préparerait d'autres surprises. En effet, le média français a confirmé l'information de L'Equipe selon laquelle Damian Penaud sera rappelé. Il devrait donc figurer dans le groupe de 42 joueurs convoqués le 21 juin. Potentiellement, Fabien Galthié pourrait en appeler 37 dans un premier temps, avant d'ajouter cinq nouveaux noms après les finales du Top 14.