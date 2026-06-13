Jeux Olympiques 2028 : Louis Bielle-Biarrey peut devenir «monstrueux» !

En 2024, lors des Jeux Olympiques, on avait eu l’occasion de voir Antoine Dupont briller avec l’équipe de France de rugby à 7. Quatre ans plus tard, l’histoire pourrait se répéter avec Louis Bielle-Biarrey. Nouvelle star de l’ovalie en France, l’ailier de l’UBB rêverait de participer aux JO 2028 à Los Angeles. Et voilà que LBB pourrait faire un carton dans cette discipline.
En 2028, l’équipe de France de rugby à 7 aura un titre à défendre aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Et voilà que pour tenter de conserver leur couronne, les Bleus pourraient compter sur le renfort de Louis Bielle-Biarrey. En effet, à l’instar d’Antoine Dupont, l’ailier de l’UBB et du XV de France rêverait de participer à cette Olympiade. Bielle-Biarrey avait d’ailleurs déjà fait savoir par le passé : « Évidemment que, si demain, on me propose de faire les Jeux Olympiques, je les ferai ! ».
« Louis Bielle-Biarrey, c’est un extraterrestre »
Intéressé par l’idée de participer aux Jeux Olympiques 2028, Louis Bielle-Biarrey pourrait donc intégrer l’équipe de France de rugby à 7. Et compte tenu des qualités du Bordelais, Sacha Valleau estime que ça pourrait faire un carton. « Louis Bielle-Biarrey, c’est un extraterrestre. Avec sa vitesse, avec toutes les qualités qu’il a, sur une pelouse de rugby à 7, je suis persuadé qu’il aurait des qualités pour être monstrueux. S’il a envie de le faire, qu’il trouve un accord avec son club et qu’en plus il est performant quand il y va, c’est normal. Et aucun joueur de l’équipe de France à 7 ne râlera parce que c’est le jeu », a-t-il dit lors du podcast Rugby Confidential.
« Il pourrait devenir le meilleur joueur du monde »
Sacha Valleau n’est d’ailleurs pas le seul à estimer que Louis Bielle-Biarrey pourrait exceller en tant que joueur de rugby à 7. Julien Antonin expliquait ainsi : « Louis, avec sa vitesse, pourrait devenir le meilleur joueur du monde. On le voit parfois en état de fatigue sur ses enchaînements de tâches, il pourrait éventuellement être en difficulté sur ce point. Mais bon… Je crois que toutes les équipes du monde à 7 seraient contentes de l’avoir. Même sur le côté contact. Il est excellent dans l’aérien, très important sur les coups d’envoi. Avec sa vitesse, il serait précieux en attaque et sur les retours défensifs, il a prouvé qu’il peut être décisif sur ce plan-là aussi. Passer à 7, c’est peut-être un projet pour les prochains Jeux olympiques, on ne sait jamais ».