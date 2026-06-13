Jeux Olympiques 2028 : Louis Bielle-Biarrey peut devenir «monstrueux» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, lors des Jeux Olympiques, on avait eu l’occasion de voir Antoine Dupont briller avec l’équipe de France de rugby à 7. Quatre ans plus tard, l’histoire pourrait se répéter avec Louis Bielle-Biarrey. Nouvelle star de l’ovalie en France, l’ailier de l’UBB rêverait de participer aux JO 2028 à Los Angeles. Et voilà que LBB pourrait faire un carton dans cette discipline.

En 2028, l’équipe de France de rugby à 7 aura un titre à défendre aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Et voilà que pour tenter de conserver leur couronne, les Bleus pourraient compter sur le renfort de Louis Bielle-Biarrey. En effet, à l’instar d’Antoine Dupont, l’ailier de l’UBB et du XV de France rêverait de participer à cette Olympiade. Bielle-Biarrey avait d’ailleurs déjà fait savoir par le passé : « Évidemment que, si demain, on me propose de faire les Jeux Olympiques, je les ferai ! ».

« Louis Bielle-Biarrey, c’est un extraterrestre » Intéressé par l’idée de participer aux Jeux Olympiques 2028, Louis Bielle-Biarrey pourrait donc intégrer l’équipe de France de rugby à 7. Et compte tenu des qualités du Bordelais, Sacha Valleau estime que ça pourrait faire un carton. « Louis Bielle-Biarrey, c’est un extraterrestre. Avec sa vitesse, avec toutes les qualités qu’il a, sur une pelouse de rugby à 7, je suis persuadé qu’il aurait des qualités pour être monstrueux. S’il a envie de le faire, qu’il trouve un accord avec son club et qu’en plus il est performant quand il y va, c’est normal. Et aucun joueur de l’équipe de France à 7 ne râlera parce que c’est le jeu », a-t-il dit lors du podcast Rugby Confidential.