La prédiction de Samir Nasri : Un record va «exploser» au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le PSG affrontait le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Face au club bavarois, Luis Enrique avait notamment décidé d’aligner Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain plutôt que Fabian Ruiz. A seulement 20 ans, le Français a disputé son 42ème match dans la compétition. Un total impressionnant qui reste encore de grimper au fil des saisons.

En début de saison, Warren Zaïre-Emery est passé par une période très compliquée. Mais voilà que le milieu de terrain du PSG a réussi à sortir la tête de l’eau et s’est refait une santé. De retour à son meilleur niveau, l’international français a profité de la blessure de Fabian Ruiz pour se faire une place au milieu de terrain. Et c’est ainsi que ce mardi soir, pour affronter le Bayern Munich au Parc des Princes, Luis Enrique avait titularisé Zaïre-Emery aux côtés de Vitinha et Joao Neves dans l’entrejeu.

Gonçalo Ramos : Le PSG face à une mission impossible pour son remplaçant ? https://t.co/bej0wtdXtb — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« S’il reste longtemps au PSG, il va exploser le record de matchs » Avec cette participation face au Bayern Munich, Warren Zaïre-Emery a disputé… son 42ème en Ligue Des champions. Et tout cela à seulement 20 ans alors que le record est détenu par Cristiano Ronaldo avec 187 matchs joués. Ayant encore de longues années devant lui, Zaïre-Emery va faire grimper son total, de même que son nombre de matchs joués avec le PSG. « S’il reste longtemps au PSG, il va exploser le record de matchs », a alors assuré Samir Nasri sur Canal+, le joueur parisien le plus capé étant Marquinhos avec plus de 500 matchs