Mercato - PSG : Après Barcola, Liverpool fonce sur un autre attaquant parisien

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça a déjà été officialisé, Mohamed Salah quittera Liverpool à la fin de la saison. Les Reds vont donc devoir remplacer l’Egyptien et pour cela, il pourrait notamment se tourner vers… le PSG. Au cours des derniers mois, on a notamment pu parler d’un vif intérêt pour Bradley Barcola. Et voilà qu’un nouvel attaquant parisien intéresserait fortement Liverpool.

Cet été, il devrait y avoir des départs au PSG. Le secteur offensif du club de la capitale est fourni et il n’y a pas du temps de jeu pour tout le monde. Une situation dont pourrait profiter Liverpool durant l’intersaison. Alors que les Reds vont chercher à remplacer Mohamed Salah, l’heureux élu pourrait se trouver aujourd’hui à Paris. Bradley Barcola a régulièrement été annoncé dans le viseur de Liverpool. Et c’est désormais au tour d’Ibrahim Mbaye d’être envoyé du côté de la Mersey.

Michael Olise «inarrêtable» : Le PSG est en danger ! https://t.co/6i9ZtX7uy0 — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Un avenir en Premier League pour Mbaye ? Depuis son retour de la CAN avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye a disparu de la circulation. Le jeune attaquant du PSG n’est plus vraiment utilisé par Luis Enrique. De quoi l’inciter à aller voir ailleurs cet été ? Selon les informations de CaughtOffside, de nombreux clubs de Premier League s’intéresseraient actuellement à la situation de l’international sénégalais. Aston Villa, Manchester City, West Ham et Brighton seraient attentifs, mais c’est Liverpool qui se montrerait particulièrement intéressé par Mbaye.