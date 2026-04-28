Mercato - PSG : Après Barcola, Liverpool fonce sur un autre attaquant parisien

Ça a déjà été officialisé, Mohamed Salah quittera Liverpool à la fin de la saison. Les Reds vont donc devoir remplacer l’Egyptien et pour cela, il pourrait notamment se tourner vers… le PSG. Au cours des derniers mois, on a notamment pu parler d’un vif intérêt pour Bradley Barcola. Et voilà qu’un nouvel attaquant parisien intéresserait fortement Liverpool.
Cet été, il devrait y avoir des départs au PSG. Le secteur offensif du club de la capitale est fourni et il n’y a pas du temps de jeu pour tout le monde. Une situation dont pourrait profiter Liverpool durant l’intersaison. Alors que les Reds vont chercher à remplacer Mohamed Salah, l’heureux élu pourrait se trouver aujourd’hui à Paris. Bradley Barcola a régulièrement été annoncé dans le viseur de Liverpool. Et c’est désormais au tour d’Ibrahim Mbaye d’être envoyé du côté de la Mersey.
Un avenir en Premier League pour Mbaye ?
Depuis son retour de la CAN avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye a disparu de la circulation. Le jeune attaquant du PSG n’est plus vraiment utilisé par Luis Enrique. De quoi l’inciter à aller voir ailleurs cet été ? Selon les informations de CaughtOffside, de nombreux clubs de Premier League s’intéresseraient actuellement à la situation de l’international sénégalais. Aston Villa, Manchester City, West Ham et Brighton seraient attentifs, mais c’est Liverpool qui se montrerait particulièrement intéressé par Mbaye.
« Il y a un point de non-retour »
En ce moment, l’avenir d’Ibrahim Mbaye est incertain étant donné sa situation actuelle au PSG, ne jouant plus vraiment avec Luis Enrique. C’est ainsi qu’Ambre Godillon expliquait à propos du Parisien : « Honnêtement, c’est un cas un peu particulier Mbaye, ce n’est pas vraiment comme Mayulu qui a eu des moments pour se montrer et qui n’a pas été convaincant. Mbaye, le problème est au-delà du sportif, de la concurrence, ce sont des éléments de langage de Luis Enrique devant la presse car il ne peut pas dire ce qu’il se passe en coulisses et les discussions contractuelles autour du contrat de Mbaye qui pour l’instant ne prolonge pas au PSG. On sait que ça peut crisper le camp Luis Campos. Je crois savoir qu’il y a un point de non-retour. S’ils ont réussi à lofter Kylian Mbappé, je vous laisse imaginer Ibrahim Mbaye ».