Mercato - Real Madrid : «C'est déjà une page tournée», la réponse tombe pour Mourinho !

Amadou Diawara

Alors qu'Alvaro Arbeloa a remplacé Xabi Alonso en cours de saison, le Real Madrid serait déjà en quête d'un nouvel entraineur. Parmi les pistes ciblées par le club merengue, il y aurait José Mourinho. Mais à en croire Jorge Valdano, ancien de la Maison-Blanche, la page serait déjà tournée entre le coach portugais et l'écurie merengue.

Le 13 janvier 2026, le Real Madrid a officialisé la promotion d'Alvaro Arbeloa. Ex-coach du Castilla, le technicien espagnol a repris les rênes de l'équipe première merengue, prenant ainsi la place de Xabi Alonso sur le banc de la Maison-Blanche. Toutefois, Alvaro Arbeloa pourrait ne pas faire long feu à ce poste.

José Mourinho finalement devancé, voilà le nouveau favori pour entraîner le Real Madrid ! https://t.co/GEfgbxeYDz — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

Un retour de José Mourinho au Real Madrid ? Si Alvaro Arbeloa a remplacé Xabi Alonso il y a seulement trois mois et demi, il pourrait laisser sa place à l'intersaison. En effet, les hautes sphères du Real Madrid serait déjà en quête d'un nouvel entraineur. D'ailleurs, Florentino Pérez aurait identifié plusieurs profils, notamment celui de José Mourinho. Toutefois, à en croire Jorge Valdano, le Special One ne retrouvera pas l'écurie madrilène. « José Mourinho au Real Madrid ? C’est déjà une page tournée dans le club et je ne pense pas qu’il reviendra », a confié l'ancien joueur, entraineur et dirigeant du Real Madrid au micro de Movistar. Pour rappel, José Mourinho a entrainé la Maison-Blanche pendant trois saisons (2010-2013).