Mercato - Real Madrid : «C'est déjà une page tournée», la réponse tombe pour Mourinho !

Alors qu'Alvaro Arbeloa a remplacé Xabi Alonso en cours de saison, le Real Madrid serait déjà en quête d'un nouvel entraineur. Parmi les pistes ciblées par le club merengue, il y aurait José Mourinho. Mais à en croire Jorge Valdano, ancien de la Maison-Blanche, la page serait déjà tournée entre le coach portugais et l'écurie merengue.
Le 13 janvier 2026, le Real Madrid a officialisé la promotion d'Alvaro Arbeloa. Ex-coach du Castilla, le technicien espagnol a repris les rênes de l'équipe première merengue, prenant ainsi la place de Xabi Alonso sur le banc de la Maison-Blanche. Toutefois, Alvaro Arbeloa pourrait ne pas faire long feu à ce poste.
Un retour de José Mourinho au Real Madrid ?
Si Alvaro Arbeloa a remplacé Xabi Alonso il y a seulement trois mois et demi, il pourrait laisser sa place à l'intersaison. En effet, les hautes sphères du Real Madrid serait déjà en quête d'un nouvel entraineur. D'ailleurs, Florentino Pérez aurait identifié plusieurs profils, notamment celui de José Mourinho. Toutefois, à en croire Jorge Valdano, le Special One ne retrouvera pas l'écurie madrilène. « José Mourinho au Real Madrid ? C’est déjà une page tournée dans le club et je ne pense pas qu’il reviendra », a confié l'ancien joueur, entraineur et dirigeant du Real Madrid au micro de Movistar. Pour rappel, José Mourinho a entrainé la Maison-Blanche pendant trois saisons (2010-2013).
«Je ne pense pas qu’il reviendra»
Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Benfica, José Mourinho a lâché ses vérités sur son avenir dernièrement. « Je ne veux rien dire de plus. J’ai déjà dit ce que j’avais à dire sur Benfica et je ne ferai pas d’autres commentaires. Tout le monde connaît la situation. Quand la saison sera terminée, nous aurons dix jours pour décider si nous continuons ou si nous nous séparons. J’ai dit ce que j’avais à dire et je n’ai rien à ajouter », avait confié le technicien portugais en conférence de presse.