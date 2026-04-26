José Mourinho - Real Madrid : Mohamed Henni et le «coup de pu**» de Kylian Mbappé

Si Alvaro Arbeloa est aujourd’hui l’entraineur du Real Madrid, il pourrait ne pas le rester la saison prochaine. La succession de l’Espagnol fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées et c’est ainsi qu’un retour de José Mourinho a été évoqué. Un like de Kylian Mbappé à ce propos n’est d’ailleurs pas passé inaperçu. De quoi faire réagir Mohamed Henni avec virulence.
Qui sera l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine ? Alors que les noms de Didier Deschamps ou Jürgen Klopp circulent, il est également question d’un possible retour de José Mourinho, aujourd’hui sur le banc de Benfica. Et voilà qu’un récent like de Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu. En effet, l’attaquant français a aimé une publication sur les réseaux sociaux en rapport avec le retour du Special One au Real Madrid. Mbappé aurait-il alors vendu la mèche à propos de sa préférence ?
« C’est normal d’aller liker un post sur Mourinho ? »
Ce like de Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu et voilà que ça lui vaut aujourd’hui de vives critiques de la part de Mohamed Henni. En effet, sur Youtube, le supporter de l’OM a balancé à propos de l’attaquant du Real Madrid : « C’est normal d’aller liker un post sur Mourinho ? Un coup de pute. Mais comment il peut faire ça ? Regardez l’image de Dembélé avec Luis Enrique. Dembélé qui est élu homme du match et qui va donner le trophée à l’entraineur. Une image comme ça, tu ne la verras jamais chez Mbappé ».
« Il a des comportements, c’est scandaleux, c’est honteux »
Ayant des choses à redire sur le comportement de Kylian Mbappé, Mohamed Henni a également lâché : « Maintenant, on le voit, il a des comportements, c’est scandaleux, c’est honteux. Tu le vois sur le terrain,Vinicius rate une passage, il lève le droit, il s’arrête de revenir, de faire le pressing. On retrouve exactement le même Mbappé qui était au PSG. Il s’est retenu la première saison, quand un joueur ratait une passe, il applaudissait, mais il faisait semblant. C’est un faux-cul. Il déteste tout le monde. Il n’a aucun ami à Madrid, tout le monde le déteste. Il ne s’entendent avec aucun joueur. Comme quand il était au PSG. Au lieu de dire que Mbappé était le problème, ils ont viré Messi, Neymar, l’entraîneur. Et là, ça recommence, on vit la même chose. C’est lui le problème ».