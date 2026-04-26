José Mourinho - Real Madrid : Mohamed Henni et le «coup de pu**» de Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Alvaro Arbeloa est aujourd’hui l’entraineur du Real Madrid, il pourrait ne pas le rester la saison prochaine. La succession de l’Espagnol fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées et c’est ainsi qu’un retour de José Mourinho a été évoqué. Un like de Kylian Mbappé à ce propos n’est d’ailleurs pas passé inaperçu. De quoi faire réagir Mohamed Henni avec virulence.

Qui sera l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine ? Alors que les noms de Didier Deschamps ou Jürgen Klopp circulent, il est également question d’un possible retour de José Mourinho, aujourd’hui sur le banc de Benfica. Et voilà qu’un récent like de Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu. En effet, l’attaquant français a aimé une publication sur les réseaux sociaux en rapport avec le retour du Special One au Real Madrid. Mbappé aurait-il alors vendu la mèche à propos de sa préférence ?

Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce un malaise avec son entraineur ! https://t.co/Y5XCNt1U0n — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« C’est normal d’aller liker un post sur Mourinho ? » Ce like de Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu et voilà que ça lui vaut aujourd’hui de vives critiques de la part de Mohamed Henni. En effet, sur Youtube, le supporter de l’OM a balancé à propos de l’attaquant du Real Madrid : « C’est normal d’aller liker un post sur Mourinho ? Un coup de pute. Mais comment il peut faire ça ? Regardez l’image de Dembélé avec Luis Enrique. Dembélé qui est élu homme du match et qui va donner le trophée à l’entraineur. Une image comme ça, tu ne la verras jamais chez Mbappé ».