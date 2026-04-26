Kylian Mbappé : La statistique balancée par Mohamed Henni pour attaquer la star du Real Madrid

Kylian Mbappé a beau être aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de football du monde, ça ne l’immunise pas contre les critiques. L’attaquant du Real Madrid est ainsi la cible de nombreuses attaques et voilà que Mohamed Henni s’est montré virulent à l’encontre du capitaine de l’équipe de France. Et c’est ainsi qu’il s’en est pris à Mbappé en utilisant une statistique particulière.
Vainqueur de Getafe, le FC Barcelone a profité du match nul entre le Real Madrid et le Betis Séville pour se rapprocher un peu plus du titre de champion. Ce n’est pas encore officiel, mais la Casa Blanca semble aujourd’hui avoir dit adieu à la Liga. Pour Kylian Mbappé, ça va faire une nouvelle saison sans trophée majeur avec le Real Madrid, qui a également été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich.
« Cette saison, j’ai gagné autant de trophées que Kylian Mbappé »
Pas de trophée majeur donc pour Kylian Mbappé cette saison avec le Real Madrid. De quoi faire réagir Mohamed Henni. Sur Youtube, il a ainsi utilisé cette statistique pour attaquer le buteur merengue, balançant : « Je voudrais rappeler une statistique incroyable. Mbappé, toi qui aime bien les stats, écoute celle-là. Cette saison, j’ai gagné autant de trophées que Kylian Mbappé. Alors que je ne joue même pas au football. Mbappé et moi, c’est le mano à mano. Je n’ai rien fait, j’ai bouffé des tacos toute l’année et j’ai le même palmarès que Mbappé cette saison. C’est incroyable. J’ai gagné autant de trophées que le Real Madrid. C’est dingue. Et ça, c’est depuis que Mbappé est arrivé au Real Madrid ».
« Il fait régresser les joueurs »
Très remonté contre Kylian Mbappé, Mohamed Henni a par ailleurs lâché : « Mbappé, le football il a changé, le Real Madrid il a changé aussi. Il y a tellement de sujets autour de Mbappé depuis quelques jours, c’est incroyable. Mbappé partout. Ça va partout, ça ressort des tweets, ça parle du like qu’il a fait, on dirait l’affaire Epstein. Tout le monde parle que de lui. Depuis qu’il est au Real Madrid, le Real Madrid est devenu la Real Sociedad. Même les joueurs ont changé. Vinicius c’est devenu minibus, Rodrygo c’est devenu escargot, Bellingham c’est devenu Belinda, Camavinga c’est devenu Kamasutra. Il fait régresser les joueurs, il faut le dire. Mbappé n’a pas la capacité à faire gagner son équipe et pas la capacité à faire progresser ses coéquipiers ».