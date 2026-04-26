Kylian Mbappé : La statistique balancée par Mohamed Henni pour attaquer la star du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé a beau être aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de football du monde, ça ne l’immunise pas contre les critiques. L’attaquant du Real Madrid est ainsi la cible de nombreuses attaques et voilà que Mohamed Henni s’est montré virulent à l’encontre du capitaine de l’équipe de France. Et c’est ainsi qu’il s’en est pris à Mbappé en utilisant une statistique particulière.

Vainqueur de Getafe, le FC Barcelone a profité du match nul entre le Real Madrid et le Betis Séville pour se rapprocher un peu plus du titre de champion. Ce n’est pas encore officiel, mais la Casa Blanca semble aujourd’hui avoir dit adieu à la Liga. Pour Kylian Mbappé, ça va faire une nouvelle saison sans trophée majeur avec le Real Madrid, qui a également été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich.

«Je ne l’envie pas du tout» : Thomas Ramos balance sur la vie privée de Kylian Mbappé et des stars du foot https://t.co/aLdSDL5wCm — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Cette saison, j’ai gagné autant de trophées que Kylian Mbappé » Pas de trophée majeur donc pour Kylian Mbappé cette saison avec le Real Madrid. De quoi faire réagir Mohamed Henni. Sur Youtube, il a ainsi utilisé cette statistique pour attaquer le buteur merengue, balançant : « Je voudrais rappeler une statistique incroyable. Mbappé, toi qui aime bien les stats, écoute celle-là. Cette saison, j’ai gagné autant de trophées que Kylian Mbappé. Alors que je ne joue même pas au football. Mbappé et moi, c’est le mano à mano. Je n’ai rien fait, j’ai bouffé des tacos toute l’année et j’ai le même palmarès que Mbappé cette saison. C’est incroyable. J’ai gagné autant de trophées que le Real Madrid. C’est dingue. Et ça, c’est depuis que Mbappé est arrivé au Real Madrid ».