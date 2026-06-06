«Feu vert» : Un joueur du PSG a donné son accord pour partir cet été !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plutôt discret lors des périodes de mercato dernièrement, le PSG pourrait avoir un peu plus de dossiers à gérer dans les prochaines semaines. Malgré sa deuxième victoire consécutive en Ligue des champions la semaine dernière, des choses pourraient bouger dans l'effectif. Cela concerne aussi un joueur qui vient de revenir de prêt après une saison plus compliquée. Mais il semble prêt à tenter une nouvelle aventure...

Recruté au PSG pour 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani n'a pas répondu aux attentes et il a fini par être prêté pour tenter de se relancer. Il a d'abord connu une expérience plutôt convaincante à la Juventus de Turin qui rêve de pouvoir le recruter à nouveau. Si son dossier n'est pas encore prêt à être complété, il serait prêt à accepter de faire ses valises pour un nouveau départ.

Randal Kolo Muani prêt à quitter le PSG De retour de prêt après une saison plus délicate du côté de Tottenham, Randal Kolo Muani pourrait ne pas s'éterniser longtemps dans la capitale française. L'attaquant de 27 ans, pas retenu pour la Coupe du monde aux Etats-Unis avec l'Equipe de France, a donné son feu vert pour un départ en direction de la Juventus de Turin, où il avait marqué les esprits lors de ses premiers matches l'année dernière. Il serait même prêt à accepter une baisse de salaire d'après les informations recueillies par La Stampa.