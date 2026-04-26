Real Madrid - «Ça ne marche pas» : La fin est annoncée pour le duo Mbappé-Vinicius ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé ne remportera toujours pas de trophée majeur. Plus le temps passe, plus son association avec Vinicius Junior semble incompatible. Pour Nabil Djellit, il va d'ailleurs falloir changer quelque chose.

Après une première saison d'acclimatation, Kylian Mbappé et Vinicius Junior étaient très attendus cette saison. Mais cela ne fonctionne toujours pas compte tenu de la saison compliquée réalisée par le Real Madrid. Par conséquent, pour le journaliste de France Football Nabil Djellit, il est désormais temps de passer à autre chose pour le club merengue. Et cela passe par la séparation du duo d'attaquants qui possèdent un profil trop similaire pour être compatible.

Le Real Madrid a gagné 1 match sur les 7 derniers où Mbappé 🇫🇷 a été titulaire. pic.twitter.com/t9Uz0ybTqx — Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2026

Pour Djellit, Vinicius et Mbappé sont incompatibles « Cela fait 2 ans qu'ils sont ensemble, est-ce que ça marche ? Pour moi non, puisqu'ils ont encore été éliminés en Ligue des champions. Ce sont deux profils qui se ressemblent dans l'absolu. Soit tu joues en 4-4-2 et tu construis derrière une équipe en mettant 0 artiste. Tu peux quand même garder Bellingham qui, à la différence des autres, peut au moins être polyvalent. Kylian Mbappé, il vient toujours dézonner à gauche pour aller chercher le ballon, comme Vinicius. Ils ont les mêmes qualités et presque les mêmes défauts », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.