Real Madrid - «Ça ne marche pas» : La fin est annoncée pour le duo Mbappé-Vinicius ?

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé ne remportera toujours pas de trophée majeur. Plus le temps passe, plus son association avec Vinicius Junior semble incompatible. Pour Nabil Djellit, il va d'ailleurs falloir changer quelque chose.
Après une première saison d'acclimatation, Kylian Mbappé et Vinicius Junior étaient très attendus cette saison. Mais cela ne fonctionne toujours pas compte tenu de la saison compliquée réalisée par le Real Madrid. Par conséquent, pour le journaliste de France Football Nabil Djellit, il est désormais temps de passer à autre chose pour le club merengue. Et cela passe par la séparation du duo d'attaquants qui possèdent un profil trop similaire pour être compatible.
Pour Djellit, Vinicius et Mbappé sont incompatibles
« Cela fait 2 ans qu'ils sont ensemble, est-ce que ça marche ? Pour moi non, puisqu'ils ont encore été éliminés en Ligue des champions. Ce sont deux profils qui se ressemblent dans l'absolu. Soit tu joues en 4-4-2 et tu construis derrière une équipe en mettant 0 artiste. Tu peux quand même garder Bellingham qui, à la différence des autres, peut au moins être polyvalent. Kylian Mbappé, il vient toujours dézonner à gauche pour aller chercher le ballon, comme Vinicius. Ils ont les mêmes qualités et presque les mêmes défauts », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.
«Ils ont les mêmes qualités et presque les mêmes défauts»
« Je ne veux pas me prendre pour un directeur sportif et donner des conseils à Florentino Pérez, mais, je vends Vinicius, je prends l'argent, je remets Mbappé à gauche et je vais chercher un attaquant pivotgang à la Osimhen, ou un profil similaire, je prends des milieux de terrain costauds, et je joue en 4-2-3-1 avec Mbppé libre. Je le sors du poste de numéro 9 et je mets un point de fixation comme Osimhen, ça c'est ce qu'il faut faire ! », ajoute Nabil Djellit.