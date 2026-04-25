José Mourinho finalement devancé, voilà le nouveau favori pour entraîner le Real Madrid !

Auteur d'une saison décevante, le Real Madrid a pourtant changé d'entraîneur. Mais rien n'y fait : l'équipe ne propose pas un niveau de jeu satisfaisant et il y a de nombreuses interrogations autour du prochain coach du club de la capitale espagnole. Si les noms de Didier Deschamps et de José Mourinho ont été avancés ces derniers jours, un autre candidat retient l'attention.
Avec Alvaro Arbeloa actuellement en poste, le Real Madrid se prépare vraisemblablement à un changement au poste d'entraîneur. Pour la saison prochaine, le club aurait bien besoin de l'expérience d'un coach à grande renommée. C'est pour ça que les noms de Didier Deschamps et de José Mourinho ont été avancés. Mais visiblement, c'est un autre coach qui serait favori pour prendre le poste.
Nouveau nom au Real Madrid ?
Dans un contexte assez délicat en ce moment, le Real Madrid semble se rapprocher d'une transformation au cours de l'été. Le club va signer une nouvelle saison blanche à moins d'un renversement incroyable en championnat et plusieurs noms sont avancés pour prendre la relève d'Alvaro Arbeloa. Parmi eux, un favori se dégage selon le journaliste espagnol Miguel Angel Diaz. « J’ai l’impression que Mauricio Pochettino sera l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine » assure-t-il, d'après des propos rapportés par Cope.
Le Real Madrid au plus mal
Malgré l'arrivée de Kylian Mbappé en 2024, le Real Madrid semble être sur le reculoir. Le club espagnol ne domine plus les débats en Europe et il faut trouver une solution rapidement. Dans cette fin de saison où il n'y a quasiment plus d'enjeu, une annonce ne devrait pas tarder à tomber. « Je ne pense pas que le Real Madrid attendra beaucoup plus longtemps pour annoncer le nom de son nouvel entraîneur » complète le journaliste Miguel Angel Diaz. Reste à savoir le nom privilégié par le staff madrilène mais le sélectionneur actuel des Etats-Unis partirait avec une longueur d'avance.