Mourinho au Real Madrid : Un grand changement déjà annoncé pour Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un quatrième entraîneur en deux ans pour Kylian Mbappé au Real Madrid ? C'est en effet la tournure que les évènements semblent prendre de l'autre côté des Pyrénées. Et il se trouve que José Mourinho tiendrait la corde, ce qui déclencherait éventuellement une révolution pour Mbappé sur le plan personnel.

Un retour au Bernabeu, treize ans après son départ ? Si l'on se fie aux dernières tendances dans la presse, José Mourinho aurait des chances de retrouver le banc de touche du Real Madrid à l'intersaison. L'entraîneur du Benfica Lisbonne serait une option prise en considération par le président Florentino Pérez. La semaine dernière, le patron du Real Madrid pensait à formuler une offre contractuelle au Special One d'après Record.

Mbappé vs Vinicius : une star en trop ?



🦊 @Nabil_djellit : « Je vends Vinicius, je prends l'argent, je remets Mbappé à gauche et je vais chercher un attaquant #pivotgang à la Osimhen, c'est ce qu'il faut faire. »#EDS pic.twitter.com/XqLLkVLZnN — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 24, 2026

«Il doit jouer à gauche, mais est-ce que c'est possible ?» Entre temps, Kylian Mbappé a liké une publication sur Instagram mettant en avant le travail de Mourinho au Real Madrid en 2012 avec une projection sur la saison prochaine. Alors le Portugais peut-il revenir à la Casa Blanca ? Selon Nabil Djellit, il faut apporter un changement drastique à l'équipe première cet été avec une vente de Vinicius Jr et un repositionnement de Mbappé dans le couloir gauche. Une hypothèse validée par le journaliste Hugo Guillemet pendant L'Equipe du soir vendredi après la prise de parole de son confrère de France Football. « Il a raison, c'est ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'ils peuvent le faire ? Vendre Vinicius, c'est possible. Mais convaincre Mbappé de retourner à gauche ? Je suis d'accord avec toi, il doit jouer à gauche, mais est-ce que c'est possible ? ».