Mourinho au Real Madrid : Un grand changement déjà annoncé pour Kylian Mbappé ?

Un quatrième entraîneur en deux ans pour Kylian Mbappé au Real Madrid ? C'est en effet la tournure que les évènements semblent prendre de l'autre côté des Pyrénées. Et il se trouve que José Mourinho tiendrait la corde, ce qui déclencherait éventuellement une révolution pour Mbappé sur le plan personnel.
Un retour au Bernabeu, treize ans après son départ ? Si l'on se fie aux dernières tendances dans la presse, José Mourinho aurait des chances de retrouver le banc de touche du Real Madrid à l'intersaison. L'entraîneur du Benfica Lisbonne serait une option prise en considération par le président Florentino Pérez. La semaine dernière, le patron du Real Madrid pensait à formuler une offre contractuelle au Special One d'après Record.
«Il doit jouer à gauche, mais est-ce que c'est possible ?»
Entre temps, Kylian Mbappé a liké une publication sur Instagram mettant en avant le travail de Mourinho au Real Madrid en 2012 avec une projection sur la saison prochaine. Alors le Portugais peut-il revenir à la Casa Blanca ? Selon Nabil Djellit, il faut apporter un changement drastique à l'équipe première cet été avec une vente de Vinicius Jr et un repositionnement de Mbappé dans le couloir gauche. Une hypothèse validée par le journaliste Hugo Guillemet pendant L'Equipe du soir vendredi après la prise de parole de son confrère de France Football. « Il a raison, c'est ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'ils peuvent le faire ? Vendre Vinicius, c'est possible. Mais convaincre Mbappé de retourner à gauche ? Je suis d'accord avec toi, il doit jouer à gauche, mais est-ce que c'est possible ? ».
«Comment Mourinho a fait son succès à Chelsea ? Il lui faut un costaud devant, il avait pris (Didier) Drogba»
L'équation est simple d'après Nabil Djellit : José Mourinho pourrait faire une Didier Drogba, mais avec Victor Osimhen, nom proposé pendant l'émission de la chaîne L'Equipe par le journaliste. « Si (José) Mourinho arrive, parce qu'il y a quand même son nom qui circule... Comment Mourinho a fait son succès à Chelsea ? Il lui faut un costaud devant, il avait pris (Didier) Drogba. Si c'est Mourinho qui arrive, il peut très bien dire : "je veux un point de fixation costaud" ». Felix Rouah a d'ailleurs rappelé à l'antenne que José Mourinho avait fait un coup similaire au Real Madrid avec Emmanuel Adebayor. « Il était même allé chercher (Emmanuel) Adebayor au Real Madrid ».