Real Madrid - Jude Bellingham et Thibaut Courtois passent du foot au tennis : La vidéo virale avec Rafael Nadal et Jannik Sinner !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En ce moment, le Madrid Open se déroule dans la capitale espagnole dans l'antre du Real Madrid : le Santiago Bernabeu. Sur la terre battue du mythique stade de la Casa Blanca, deux membres du vestiaire merengue ont pris part à quelques échanges avec deux grands noms du tennis mondial : Rafael Nadal, retraité, et le numéro un ATP Jannik Sinner.

Une semaine après la douloureuse élimination du Real Madrid en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (6-4 au score cumulé), les joueurs du club merengue doivent se focaliser sur le championnat pour cette fin de saison. La Liga est la dernière chance de l'équipe d'Alvaro Arbeloa pour éviter la saison blanche. Une affaire mal embarquée puisqu'à six journées de la fin, le Real Madrid compte neuf points de retard sur le FC Barcelone et devra se passer d'Arda Güler ainsi que d'Eder Militao, tous deux blessés.

Aquí, en el Bernabéu. Parece coña pero no lo es. Partido de tenis.



Un dobles Sinner y Bellingham vs Rafa Nadal y Courtois.



Con Florentino de juez de silla.



Tremenda imagen. pic.twitter.com/hLdkzDrH4P — Álvaro de Grado (@AlvarodeGrado) April 23, 2026

Rafael Nadal et Jannik Sinner sur la terre battue du Santiago Bernabeu avec Thibaut Courtois et Jude Bellingham ! En marge du Madrid Open, le Santiago Bernabeu a troqué sa pelouse verdoyante pour de la terre battue (20 avril - 3 mai). L'occasion pour deux joueurs du Real Madrid d'échanger quelques balles avec le numéro un mondial au classement ATP : Jannik Sinner, et la légende espagnole Rafael Nadal. Par le biais d'une vidéo publiée sur son compte X par le journaliste Alvaro de Grado, on peut voir Jude Bellingham et Thibaut Courtois sur le court au Santiago Bernabeu.