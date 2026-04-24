Real Madrid - Jude Bellingham et Thibaut Courtois passent du foot au tennis : La vidéo virale avec Rafael Nadal et Jannik Sinner !

En ce moment, le Madrid Open se déroule dans la capitale espagnole dans l'antre du Real Madrid : le Santiago Bernabeu. Sur la terre battue du mythique stade de la Casa Blanca, deux membres du vestiaire merengue ont pris part à quelques échanges avec deux grands noms du tennis mondial : Rafael Nadal, retraité, et le numéro un ATP Jannik Sinner.
Une semaine après la douloureuse élimination du Real Madrid en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (6-4 au score cumulé), les joueurs du club merengue doivent se focaliser sur le championnat pour cette fin de saison. La Liga est la dernière chance de l'équipe d'Alvaro Arbeloa pour éviter la saison blanche. Une affaire mal embarquée puisqu'à six journées de la fin, le Real Madrid compte neuf points de retard sur le FC Barcelone et devra se passer d'Arda Güler ainsi que d'Eder Militao, tous deux blessés.
Rafael Nadal et Jannik Sinner sur la terre battue du Santiago Bernabeu avec Thibaut Courtois et Jude Bellingham !
En marge du Madrid Open, le Santiago Bernabeu a troqué sa pelouse verdoyante pour de la terre battue (20 avril - 3 mai). L'occasion pour deux joueurs du Real Madrid d'échanger quelques balles avec le numéro un mondial au classement ATP : Jannik Sinner, et la légende espagnole Rafael Nadal. Par le biais d'une vidéo publiée sur son compte X par le journaliste Alvaro de Grado, on peut voir Jude Bellingham et Thibaut Courtois sur le court au Santiago Bernabeu.
Florentino Pérez fait l'arbitre des échanges entre Nadal et Courtois contre Bellingham et Sinner
D'un côté, Courtois et Nadal tandis que de l'autre se trouvaient Bellingham et Sinner. Le tout, sous la supervision du président du Real Madrid Florentino Pérez dans la chaise de l'arbitre. Une vidéo qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et qui amène un peu de légèreté dans la vie quotidienne du Real Madrid en cette fin de saison pesante au vu des résultats de la Casa Blanca.