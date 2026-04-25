Endrick quitte le Real Madrid : Un départ réclamé... par sa femme ?

Entre Endrick et le Real Madrid, ce n'était plus vraiment l'amour fou pendant la première moitié de saison. La faute à un temps de jeu famélique sous les ordres de Xabi Alonso, licencié par la Casa Blanca à la mi-janvier. Quelques semaines plus tôt, Endrick était prêté à l'OL. Un choix de carrière auquel la femme d'Endrick n'était pas du tout étrangère.
Après une saison d'intégration sous Carlo Ancelotti où il avait pris part à 37 matchs dont 8 titularisations, Endrick (19 ans) n'a pas du tout bénéficié du même traitement avec Xabi Alonso pendant l'intégralité de la première partie de saison au Real Madrid. Après seulement trois apparitions cette saison, le jeune international brésilien prenait la décision de s'en aller en prêt à l'OL, souhaitant bénéficier d'un temps de jeu suffisant afin de mettre toutes les chances de son côté à l'approche de la Coupe du monde avec le Brésil (11 juin - 19 juillet).
«Il a retrouvé le bonheur à Lyon»
Et il se trouve que la compagne d'Endrick ait pesé dans la décision du joueur de momentanément quitter le Real Madrid puisque pour rappel, aucune option d'achat n'a été incorporée dans le prêt de six mois convenu avec l'Olympique Lyonnais comme raconté par son père à ESPN Brésil. « Endrick a une devise : son terrain de jeu, c'est le football. Ce qu'il voulait, c'était jouer au football. Malheureusement, ce terrain de jeu lui a été enlevé à Madrid. Et il a retrouvé le bonheur à Lyon. Il est heureux, toute la famille est heureuse ».
«Ma belle-fille a joué un rôle déterminant dans le départ d’Endrick à Lyon»
Pour le programme Sports Center, Douglas Sousa s'est dit satisfait de voir son fils et sa famille comblés dans le Rhône. « Ma belle-fille a joué un rôle déterminant dans le départ d’Endrick à Lyon. C’est ce qui compte pour nous : le voir heureux ». Reste à savoir si à la fin de la saison, l'OL et le Real Madrid se mettront d'accord afin de rallonger l'aventure d'Endrick à Lyon. Ce qui rendrait, au vu du discours de son père, la famille heureuse.