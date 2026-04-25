Endrick quitte le Real Madrid : Un départ réclamé... par sa femme ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Endrick et le Real Madrid, ce n'était plus vraiment l'amour fou pendant la première moitié de saison. La faute à un temps de jeu famélique sous les ordres de Xabi Alonso, licencié par la Casa Blanca à la mi-janvier. Quelques semaines plus tôt, Endrick était prêté à l'OL. Un choix de carrière auquel la femme d'Endrick n'était pas du tout étrangère.

Après une saison d'intégration sous Carlo Ancelotti où il avait pris part à 37 matchs dont 8 titularisations, Endrick (19 ans) n'a pas du tout bénéficié du même traitement avec Xabi Alonso pendant l'intégralité de la première partie de saison au Real Madrid. Après seulement trois apparitions cette saison, le jeune international brésilien prenait la décision de s'en aller en prêt à l'OL, souhaitant bénéficier d'un temps de jeu suffisant afin de mettre toutes les chances de son côté à l'approche de la Coupe du monde avec le Brésil (11 juin - 19 juillet).

🚨 Endrick's father: "At Real Madrid, they took away Endrick's playground. He has a phrase where he says that a pitch is like an amusement park."



"But at Real Madrid, somehow, he lost that feeling. He now just wants to go back to playing football. My daughter-in-law was decisive… pic.twitter.com/UBktb6SNGe — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 25, 2026

«Il a retrouvé le bonheur à Lyon» Et il se trouve que la compagne d'Endrick ait pesé dans la décision du joueur de momentanément quitter le Real Madrid puisque pour rappel, aucune option d'achat n'a été incorporée dans le prêt de six mois convenu avec l'Olympique Lyonnais comme raconté par son père à ESPN Brésil. « Endrick a une devise : son terrain de jeu, c'est le football. Ce qu'il voulait, c'était jouer au football. Malheureusement, ce terrain de jeu lui a été enlevé à Madrid. Et il a retrouvé le bonheur à Lyon. Il est heureux, toute la famille est heureuse ».