«C’est un gamin qui est chiant» : Un consultant de RMC se lâche sur Endrick !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté par le Real Madrid cet hiver, Endrick avait connu des débuts tonitruants avec l'OL, avant de se montrer plus discret. Mais dimanche contre le PSG, le Brésilien a de nouveau impressionné ce qui est de bonne augure pour les Lyonnais de ce sprint final en Ligue 1. Souleymane Diawara s'est d'ailleurs enflammé pour Endrick.

C'est probablement le plus gros coup du mercato d'hiver en Ligue 1. En effet, l'OL a obtenu le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid. Mais l'attaquant brésilien restait toutefois sur plusieurs prestations décevantes avec les gones avant de se réveiller dimanche à l'occasion du déplacement au Parc des Princes. Auteur d'un but et d'une passe décisive, l'attaquant brésilien a largement contribué à la victoire lyonnaise contre le PSG (2-1). De quoi impressionner Souleymane Diawara.

Diawara s'enflamme pour Endrick « C’est un gamin qui est chiant comme attaquant, il court sur tous les ballons. Tu sais, quand l’attaquant vient toujours te presser. Même dimanche sur le but, il vient sur Vitinha, il sait qu’il ne va pas avoir le ballon, mais le petit coup qu’il met le déséquilibre, et ça lui permet de lancer Moreira. Il ne faut pas oublier, ça fait six mois qu’il n’a pas joué, il n’a que 19 ans, il a quand même marqué sept buts. Vous savez que dans le football la chose la plus difficile c’est de marquer des buts. Ils sont tous là en train de le pointer du doigt parce qu’il veut faire la différence tout seul mais il est encore jeune. Ça faisait six mois qu’il n’avait pas joué une minute, il arrive ici, il joue tous les trois jours, il arrive dans un contexte où il faisait moins dix au mois de Janvier, il caillait, il fallait s’adapter, une nouvelle culture, il y a plein de choses qui changent », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.