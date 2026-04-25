Real Madrid : Kylian Mbappé, la blessure qui le sauve ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid n'a pas pu ramener les trois points de son déplacement à Séville vendredi. Face au Betis, en raison d'un but d'un ancien de la Masia du FC Barcelone : Hector Bellerin, l'équipe d'Alvaro Arbeloa a dû se contenter du point du match nul alors que Kylian Mbappé est sorti en fin de match en raison d'une diminution physique. Une blessure qui pourrait bien lui sauver la mise d'après Edgar Groleau au vu de son attitude sur le terrain...

La semaine dernière, les derniers espoirs du Real Madrid de soulever une seizième Ligue des champions s'envolaient dans le ciel de Munich avec les deux buts de Luis Diaz et de Michael Olise en fin de match (4-3). Une nouvelle élimination au stade des quarts de finale de la C1 pour Kylian Mbappé et la Casa Blanca, cette fois-ci face au Bayern Munich. Une semaine plus tard, l'équipe de Xabi Alonso a été tenue en échec par le Betis Séville en Andalousie vendredi soir (1-1).

🇪🇸 Notre DDD espagnole Edgar Groleau sur le nul du Real Madrid à Séville :"Arbeloa a évoqué une petite gêne après le match et j'espère que c'est l'explication à certaines de ses attitudes. Il ne peut pas se permettre de lâcher ces derniers matches." pic.twitter.com/FvzxuLUdwN — After Foot RMC (@AfterRMC) April 24, 2026

«On ne sait pas trop, mais ça expliquerait beaucoup de choses de son match de ce soir» Dans les dix dernières minutes de jeu, alors que les siens menaient avant d'être rattrapés dans les ultimes instants de la rencontre, Kylian Mbappé est sorti ressentant des douleurs selon Alvaro Arbeloa. L'entraîneur du Real Madrid a reconnu en conférence de presse ne pas savoir ce que le numéro 10 de la Casa Blanca avait exactement. Le correspondant à Madrid de RMC Edgar Groleau espère que Mbappé avait bel et bien contracté une blessure au vu de son attitude pendant tout le long du match. « Un nouveau cas de blessure et d'interrogations qui vont entourer Kylian Mbappé parce qu'il est sorti en fin de match en demandant le changement. Arbeloa a été interrogé sur ça et dit que lui-même ne sait pas ce qu'il a et qu'il avait a priori des douleurs. On ne sait pas trop, mais ça expliquerait beaucoup de choses de son match de ce soir. Tu voyais des actions où tu avais l'impression qu'il n'allait pas au bout de ses actions, quand il sentait qu'il allait perdre le ballon, il arrêtait de s'arracher. Il dribble un joueur, se fait rattraper par un autre et arrête son action ».