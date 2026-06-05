Mercato - Greenwood sur le départ : L’OM essaye de refourguer un autre attaquant dans le lot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un départ semble plus que jamais la tendance pour son avenir, Mason Greenwood ferait l’objet d’un intérêt très prononcé de l’AS Rome, qui préparerait même une première offre de 40M€ bonus compris. Lors des négociations avec l’OM, un deuxième joueur qui intéresserait la Louve aurait également été évoqué : Igor Paixao.

Dans une situation financière très délicate, l’OM pourrait renflouer ses caisses avec la vente de Mason Greenwood. Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, l’ailier âgé de 24 ans est sur le départ. En ce sens, l’AS Rome serait la destination privilégiée de l’Anglais et les Giallorossi pourraient même très bientôt envoyer une première offre à Marseille, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029.

L’OM va recevoir une première offre pour Greenwood D’après les informations du Corriere dello Sport, elle sera formulée dès la nomination de Tony D’Amico au poste de directeur sportif officialisée et sera à hauteur de 40M€ bonus compris. Comme indiqué par le quotidien italien, elle risque de ne pas suffire à convaincre l’OM. Pour rappel, Manchester United récupérera 40% sur le futur transfert de Mason Greenwood, mais les négociations devraient se poursuivre entre toute les parties.