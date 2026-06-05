Le Real Madrid annonce une folie à 150M€ : Michael Olise au cœur du projet ?

Ce mercredi, Florentino Pérez a promis de dégainer une offre de 150 millions d’euros pour s’attacher les services d’un nouveau « galactique ». Selon The Telegraph, Michael Olise serait le joueur visé par le président du Real Madrid, en campagne pour se faire réélire à la tête du club espagnol.
En pleine campagne pour sa réélection à la tête du Real Madrid, Florentino Pérez a dévoilé les premiers changements qu’il souhaitait apporter durant l’intersaison. En plus de José Mourinho, choisi pour succéder à Alvaro Arbeloa comme entraîneur, le président merengue compte notamment sur Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté pour renforcer la défense et prévoit un très gros transfert afin de permettre au club de se relancer après deux saisons difficiles.
« Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant »
« Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions, a promis Florentino Pérez sur la Cuatro. L’offre de 150 millions d’euros ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jéremy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie. (…) Ce transfert de 150 millions d’euros ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur. »
Michael Olise priorité du Real Madrid ?
Rapidement, les noms de Vitinha, João Neves et même Khvicha Kvaratskhelia, fraîchement sacrés champions d’Europe pour la deuxième année consécutive avec le PSG, ont circulé. Mais alors que ces joueurs semblent intransférables, The Telegraph affirme ce vendredi que Michael Olise est bel et bien le « galactique » visé par Florentino Pérez, bien qu’il ait affirmé le contraire dans sa déclaration. Selon les informations du prestigieux quotidien britannique, le Real Madrid s’apprête à passer à l’action pour l’international français, très apprécié par José Mourinho, ce dernier ayant déjà fait savoir qu’il souhaitait s’attacher ses services durant le mercato.
De son côté, le quotidien AS confirme que Florentino Pérez considère l’ailier du Bayern Munich comme un joueur d’exception et qu’il n’est pas exclu de voir le président du Real Madrid se lancer sur ses traces. Arrivé en Bavière pour 60 millions d’euros à l’été 2024, Michael Olise est aujourd’hui estimé à 150 millions d’euros par le site de référence Transfermarkt.