Le Real Madrid annonce une folie à 150M€ : Michael Olise au cœur du projet ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, Florentino Pérez a promis de dégainer une offre de 150 millions d’euros pour s’attacher les services d’un nouveau « galactique ». Selon The Telegraph, Michael Olise serait le joueur visé par le président du Real Madrid, en campagne pour se faire réélire à la tête du club espagnol.

En pleine campagne pour sa réélection à la tête du Real Madrid, Florentino Pérez a dévoilé les premiers changements qu’il souhaitait apporter durant l’intersaison. En plus de José Mourinho, choisi pour succéder à Alvaro Arbeloa comme entraîneur, le président merengue compte notamment sur Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté pour renforcer la défense et prévoit un très gros transfert afin de permettre au club de se relancer après deux saisons difficiles.

« Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant » « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions, a promis Florentino Pérez sur la Cuatro. L’offre de 150 millions d’euros ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jéremy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie. (…) Ce transfert de 150 millions d’euros ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur. »