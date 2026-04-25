Deschamps ou Mourinho : Djibril Cissé a mis fin au débat de l'entraîneur pour le Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est bien parti pour une fois encore opérer un changement important au poste d'entraîneur. Alvaro Arbeloa semble être condamné à céder sa place sur le banc merengue en fin de saison. Didier Deschamps et José Mourinho seraient des pistes explorées à Madrid, Djibril Cissé pourrait avoir donné un coup de main aux décideurs madrilènes.

Nouvelle saison, nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé. Depuis l'été 2022, le champion du monde n'a pas entamé une nouvelle campagne avec le même entraîneur. Christophe Galtier et Luis Enrique au PSG avant de connaître Carlo Ancelotti puis Xabi Alonso au Real Madrid. Actuellement sous les ordres d'Alvaro Arbeloa à la Casa Blanca, le coach espagnol serait susceptible de ne pas passer l'été à son poste. RMC Sport révélait il y a peu que le profil de Didier Deschamps serait à l'étude au Real Madrid, lui qui quittera l'équipe de France après la Coupe du monde.

Vous allez certainement être surpris du GOAT des entraîneurs pour Djibril Cissé ! Il explique tous ses choix et vous allez adorer ! L’Afterwork du Rire parle aussi de foot en rigolant avec @cedriccizaire et sa bande, chaque soir, 17h-18h et en podcasts pic.twitter.com/zaIR6yPvsD — Rire et Chansons (@rirechansons) April 24, 2026

«je préfère le personnage de José parce que j'aime bien la chambre, tout ça» Mais ce n'est pas tout. El Mundo et Record ont assuré la semaine dernière que le président du Real Madrid en la personne de Florentino Pérez se montrerait pleinement ouvert à un potentiel retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid (2010-2013). Quel doit être le choix des hauts décideurs de la Casa Blanca entre Didier Deschamps et José Mourinho ? Djibril Cissé pourrait bien avoir tranché pour eux, sans le savoir, sur la fréquence radio de Rire et Chansons. « Le GOAT des entraîneurs entre Didier Deschamps et José Mourinho ? C'est une question de personnage. Moi je préfère le personnage de José parce que j'aime bien la chambre, tout ça ».