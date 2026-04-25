Deschamps ou Mourinho : Djibril Cissé a mis fin au débat de l'entraîneur pour le Real Madrid ?

Le Real Madrid est bien parti pour une fois encore opérer un changement important au poste d'entraîneur. Alvaro Arbeloa semble être condamné à céder sa place sur le banc merengue en fin de saison. Didier Deschamps et José Mourinho seraient des pistes explorées à Madrid, Djibril Cissé pourrait avoir donné un coup de main aux décideurs madrilènes.
Nouvelle saison, nouvel entraîneur pour Kylian Mbappé. Depuis l'été 2022, le champion du monde n'a pas entamé une nouvelle campagne avec le même entraîneur. Christophe Galtier et Luis Enrique au PSG avant de connaître Carlo Ancelotti puis Xabi Alonso au Real Madrid. Actuellement sous les ordres d'Alvaro Arbeloa à la Casa Blanca, le coach espagnol serait susceptible de ne pas passer l'été à son poste. RMC Sport révélait il y a peu que le profil de Didier Deschamps serait à l'étude au Real Madrid, lui qui quittera l'équipe de France après la Coupe du monde.
«je préfère le personnage de José parce que j'aime bien la chambre, tout ça»
Mais ce n'est pas tout. El Mundo et Record ont assuré la semaine dernière que le président du Real Madrid en la personne de Florentino Pérez se montrerait pleinement ouvert à un potentiel retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid (2010-2013). Quel doit être le choix des hauts décideurs de la Casa Blanca entre Didier Deschamps et José Mourinho ? Djibril Cissé pourrait bien avoir tranché pour eux, sans le savoir, sur la fréquence radio de Rire et Chansons. « Le GOAT des entraîneurs entre Didier Deschamps et José Mourinho ? C'est une question de personnage. Moi je préfère le personnage de José parce que j'aime bien la chambre, tout ça ».
«Didier Deschamps est injouable niveau gagne»
Quand bien même Djibril Cissé retrouve plus son compte dans la manière d'être de José Mourinho, au niveau purement sportif, il n'y a pas photo avec Didier Deschamps. Un seul coach peut s'asseoir à sa table selon l'ancien international français : Zinedine Zidane. « Mais Didier Deschamps est injouable niveau gagne. Il respire "gagner" en fait. Franchement, il y en a qu'un seul et tu sais lequel c'est qui peut faire tête-tête avec Didier, c'est celui qui met des coups de tête aux gens ». Le Real Madrid sait donc à quoi s'en tenir...