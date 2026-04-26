Mercato : Le PSG va annoncer une signature, c'est pour «bientôt» !

Amadou Diawara

Repositionné en tant que milieu de terrain sentinelle, Lucas Beraldo fait le plus grand bonheur du PSG depuis un mois. A tel point qu'il devrait bientôt être récompensé avec un nouveau contrat. En effet, le PSG serait sur le point d'officialiser la prolongation de son numéro 4.

Luis Enrique a trouvé la recette miracle pour que Lucas Beraldo puisse régaler le PSG. En effet, le coach espagnol a repositionné le défenseur brésilien en tant que milieu de terrain sentinelle. Un choix qui s'avère être plus que payant. Lucas Beraldo enchainant les prestations XXL depuis un mois. « Mon meilleur match avec Paris ? Peut être. À ce poste, c'est mon meilleur match. Je me sens très bien, le coach m'a donné de la confiance pour jouer ici. Les joueurs aussi. À ce poste, c'est facile, tu es plus libre, on fait beaucoup de rotations », s'est réjoui Lucas Beraldo après sa troisième titularisation d'affilée à Angers ce samedi soir.

Le PSG va bientôt boucler une signature... et va terminer son mercato au milieu de terrain ! https://t.co/X5uG2K3pYp — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

PSG : Beraldo brille en tant que sentinelle « C'est l'homme du match. Il a fait tout bien. C'est une merveilleuse nouvelle pour nous, il peut jouer à ce poste à un très haut niveau. C'est rare de voir un joueur jouer à une ou deux touches et améliorer chaque action. Je pense qu'il a un bel avenir dans cette position. Normalement je n'aime pas trop faire avancer un défenseur au milieu, je préfère faire reculer un joueur plus offensif, comme je l'ai fait presque toute ma carrière. Mais Beraldo est un défenseur central différent, c'est un Brésilien, avec beaucoup de qualité technique. Sa capacité à jouer à une ou deux touches fait qu'il est très difficile de le presser. On a pensé à ça il y a quatre matches quand Viti n'était pas là. Mais il est quand même plus Sergio Busquets que Vitinha », s'est enflammé Luis Enrique, l'entraineur du PSG, en conférence de presse d'après-match.