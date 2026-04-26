PSG : Ce joueur «mystérieux» qui «stimule» ce journaliste !

Champion d’Europe en titre, le PSG dispose d’un effectif de très grande qualité. Luis Enrique a réussi à développer et à faire progresser plein de joueurs talentueux. L’un d’entre eux au milieu de terrain a d’ailleurs réussi à « stimuler » le journaliste Grégory Schneider, qui semble être tombé sous son charme. Explications.
Au sein de son effectif, le PSG dispose de grands talents. Visant désormais à recruter des jeunes joueurs très prometteurs, le club de la capitale a réalisé de très gros coups sur les différentes périodes de mercato ces dernières années. Au milieu de terrain notamment, Paris a véritablement réussi à trouver un bel équilibre entre effort et talent. Recruté en 2024 contre 70M€, João Neves a totalement explosé sous les ordres de Luis Enrique. Interrogé sur son joueur préféré du PSG, le journaliste Grégory Schneider a décidé de choisir le numéro 87.
« Il fait tout bien »
« Il y en aurait deux, mais je vais vous dire João Neves. Pourquoi ? Parce que je le cerne mal. Il y a, pour moi, une forme de mystère. Je ne suis pas sûr qu’il fasse quelque chose très bien, mais il fait tout bien. Il a beaucoup de régularité. Et il y a une forme d’effacement dans sa personnalité, ou dans ce qu’il donne à voir médiatiquement, qui me stimule », a ainsi révélé le journaliste dans des propos relayés par Média Foot.
« Neves, lui, conserve un mystère qui me stimule »
« Le secret de cette équipe, c’est son milieu de terrain – il faut dire les choses. Donc je vais chercher un joueur au milieu. Vitinha, je vois à peu près à quoi il ressemble : une personnalité qui ne me séduit pas beaucoup, un peu sûre d’elle ; d’ailleurs, certains coéquipiers aimeraient de temps en temps qu’il redescende. Fabián Ruiz, je vois qui il est : joueur d’équilibre, grand joueur, sélection espagnole. Neves, lui, conserve un mystère qui me stimule ! », conclut Grégory Schneider.