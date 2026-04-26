PSG : Ce joueur «mystérieux» qui «stimule» ce journaliste !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Europe en titre, le PSG dispose d’un effectif de très grande qualité. Luis Enrique a réussi à développer et à faire progresser plein de joueurs talentueux. L’un d’entre eux au milieu de terrain a d’ailleurs réussi à « stimuler » le journaliste Grégory Schneider, qui semble être tombé sous son charme. Explications.

Au sein de son effectif, le PSG dispose de grands talents. Visant désormais à recruter des jeunes joueurs très prometteurs, le club de la capitale a réalisé de très gros coups sur les différentes périodes de mercato ces dernières années. Au milieu de terrain notamment, Paris a véritablement réussi à trouver un bel équilibre entre effort et talent. Recruté en 2024 contre 70M€, João Neves a totalement explosé sous les ordres de Luis Enrique. Interrogé sur son joueur préféré du PSG, le journaliste Grégory Schneider a décidé de choisir le numéro 87.

IL EST TROP BOOSTÉ CE PETIT PORTUGAIS 😭🇵🇹



Joao Neves. pic.twitter.com/5S46h5Wwhd — Actu Foot (@ActuFoot_) April 16, 2026

« Il fait tout bien » « Il y en aurait deux, mais je vais vous dire João Neves. Pourquoi ? Parce que je le cerne mal. Il y a, pour moi, une forme de mystère. Je ne suis pas sûr qu’il fasse quelque chose très bien, mais il fait tout bien. Il a beaucoup de régularité. Et il y a une forme d’effacement dans sa personnalité, ou dans ce qu’il donne à voir médiatiquement, qui me stimule », a ainsi révélé le journaliste dans des propos relayés par Média Foot.