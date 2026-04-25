«Quand ils le regardent, on une forme d'inquiétude» : Lucas Chevalier fait trembler les défenseurs du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Choisi pour devenir le nouveau gardien numéro 1 du PSG l'été dernier à la place de Gianlugi Donnarumma, Lucas Chevalier a connu des débuts timides. Le Français n'a pas réussi à s'imposer totalement et a fini par laisser cette place à son concurrent direct Matvey Safonov. Pour Raymond Domenech, il doit retrouver la confiance de ses coéquipiers pour retrouver sa place.

Repéré pour son potentiel au LOSC, Lucas Chevalier a intéressé de près le PSG qui n'a pas hésité à se séparer de Gianluigi Donnarumma pour lui. Quelques mois plus tard, la situation a totalement changé puisque le Français n'est plus le titulaire et il a perdu sa place au profit de Matvey Safonov. Moins confiant, il semblerait avoir du mal à se familiariser avec ce nouvel environnement. C'est justement ce manque de confiance qui manque.

«On est au-dessus de toutes les équipes sur ça» : Le message fort de Luis Enrique... aux supporters du PSG ! https://t.co/0k2hGJOMbq — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

Chevalier doit retrouver la confiance au PSG Sur la pente descendante ces derniers mois, Lucas Chevalier n'a pas réussi à faire ses preuves sur le terrain auprès de ses coéquipiers. C'est donc Matvey Safonov qui a pris le lead depuis janvier mais il doit continuer d'y croire. « Le problème avec un gardien de but, c'est qu'il n'y a qu'une place. Et il faut que l'autre soit mauvais pour à nouveau avoir une chance, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Safonov a la confiance de ses défenseurs, ce que n'a pas Chevalier. Les défenseurs, quand ils le regardent, on sent une forme d'inquiétude. Donc s'il veut avoir une chance de jouer, il faut qu'il mette son égo de côté, son orgueil de côté et se dire : "Je n'ai pas réussi là, je vais réussir ailleurs" » débute Raymond Domenech dans L'Equipe du Soir.