Négociations en cours avec le PSG : Les dernières informations sur l'avenir de Bradley Barcola

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG il y a trois ans déjà, Bradley Barcola a beaucoup progressé sous les ordres de Luis Enrique. Néanmoins, alors que l’ailier gauche ne parvient pas à s’imposer en tant que titulaire régulier, son avenir fait couler beaucoup d’encre. Cependant, la direction du club parisien est actuellement en pleine négociations pour prolonger le numéro 29.

Cet été, le PSG devrait connaître un mercato animé, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Récemment, le journal l’Equipe faisait le point sur l’avenir de Bradley Barcola, dont le cas serait à surveiller de près d’après le quotidien sportif. Arrivé en 2023 à Paris, l’ailier de 23 ans a certes fait d’énormes progrès au point de devenir un international en puissance, mais pas au point de s’imposer dans la durée au sein du onze titulaire sous les ordres de Luis Enrique.

Le PSG en pleine négociations avec Bradley Barcola Forcément, de gros clubs surveillent de près sa situation. Au cours des dernières semaines, Liverpool et Arsenal ont été cités comme les deux cadors observant de près l’évolution de l’avenir de Bradley Barcola, qui pour rappel, est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG. Ce vendredi, RMC révèle que le dossier Barcola est assez similaire à celui d’Ousmane Dembélé. Malgré l’intérêt de grands clubs, les dirigeants parisiens sont actuellement en pleine négociations afin d’obtenir la prolongation du numéro 29. Affaire à suivre, alors que récemment, Daniel Riolo affirmait qu’il comprendrait que Barcola souhaite quitter le PSG cet été.