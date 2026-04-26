Mercato - OM : Mason Greenwood à Paris, c'est confirmé par la presse étrangère

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2029 avec l'OM, Mason Greenwood pourrait changer d'air lors du prochain mercato estival. En effet, le Paris FC serait emballé par l'idée d'arracher l'attaquant de 24 ans au club marseillais. D'ailleurs, l'écurie francilienne aurait déjà bougé ses pions pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Devenu indésirable à Manchester United, Mason Greenwood a signé à l'OM lors de l'été 2024. A son arrivée à Marseille, l'attaquant de 24 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Et après avoir passé deux années à Marseille, Mason Greenwood pourrait déjà aller voir ailleurs à l'intersaison.

Des couches «Pampers» pour Balerdi, le joueur de l'OM est tourné en ridicule sur la chaîne L'Equipe ! https://t.co/KZNNR94EwM — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Mercato - OM : Greenwood est la priorité de plusieurs clubs D'après AS, divulguées ce dimanche matin, les performances de Mason Greenwood à l'OM auraient alarmé plusieurs clubs. A tel point que le joueur serait devenu la cible prioritaire de ces équipes pour la saison prochaine. Selon les information de But Football Club, divulguées ce jeudi, le Paris FC fait partie des courtisans de Mason Greenwood. Une indiscrétion confirmée par AS, qui précise que le club francilien est le dernier prétendant à avoir frappé à la porte de l'ailier droit de l'OM.