Greenwood - Balerdi : L'OM prend cher sur la chaîne L'Equipe après sa semaine à la Commanderie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Leonardo Balerdi a été le premier capitaine de l'OM cette saison, mais ses performances sont décriées au point que son départ est réclamé par bien des supporters. L'Argentin et d'autres tauliers du vestiaire de l'Olympique de Marseille ont été moqués par le journaliste Tom Ciaravino dans sa rubrique humoristique sur la chaîne L'Equipe.

Un « scandale ». Voici le terme employé par Medhi Benatia samedi dernier dans la foulée de la défaite de l'OM au Moustoir face au FC Lorient (0-2). Plus que le résultat, c'est l'attitude des joueurs qui a grandement été décriée et critiquée par le directeur du football de l'Olympique de Marseille en zone mixte. Furieux, Benatia révélait qu'il avait dit à ses joueurs de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines avec un séjour à la Commanderie cette semaine : 4 jours et 3 nuits.

«Balerdi est allé chez Pampers au vu de la fin de saison» Journaliste intervenant notamment le vendredi dans sa chronique Sans Abonnement sur la chaîne L'Equipe, Tom Ciaravino a tourné en ridicule le stage du staff et des joueurs de l'OM à la Commanderie avec des piques pour Habib Beye ou encore Leonardo Balerdi. « J'ai donc récupéré le programme de la semaine à la Commanderie. Lundi, les joueurs ont dû regarder... bah ils ont dû se regarder eux-mêmes quatre heures dans un miroir. C'est très dur, c'est pour faire bosser le mental. En moyenne, les joueurs ont craqué au bout d'une heure. Habib Beye, lui, a tenu 14 heures. Il a dû aller pisser. Mardi, sortie shopping dans les rues de Marseille pour améliorer cette fois-ci la prise de décision. Des petits groupes se sont formés, on a vu Pavard et Hojbjerg aller chez Celio. Aubameyang et Emerson aller chez Guess. Et puis Balerdi est allé chez Pampers au vu de la fin de saison ».