«Ils ne sont plus ce qu’ils étaient» : Emmanuel Petit se lâche sur trois joueurs de l’OM !

Cette saison a été particulière à l’OM. Le club phocéen a dû gérer plusieurs fâcheux épisodes, dont les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria. Les résultats marseillais ont été en dents de scie sur cet exercice 2025-2026. Emmanuel Petit en a donc profité pour se lâcher sur trois joueurs olympiens dont il estime qu’il n’a pas vu le meilleur visage.
L’OM a traversé une saison particulière. Le club phocéen a été obligé de gérer plusieurs tensions, comme la crise suite à l’élimination en Ligue des champions ou encore les départs de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia (programmé à l’issue de l’exercice). La défaite contre le FC Lorient a d’ailleurs ajouté un nouvel épisode à la liste puisque le directeur du football marseillais a laissé éclater sa colère en zone mixte. Quelques jours plus tard, Facundo Medina s’en prenait à certains de ses coéquipiers en interview. Emmanuel Petit, lui, estime que trois joueurs en particulier n’ont pas vraiment montré leur meilleur visage.
«Il y a des joueurs qui ont été déclassés ces dernières années»
« On ne va pas se mentir, il y a des joueurs qui ont un nom, un palmarès et une carrière qui ont été déclassés ces dernières années. Facundo [Medina] est bien gentil mais ça fait suite à ce qu’a dit Benatia, au départ de Longoria, à tous les épisodes qu’on a vu cette saison. Ces joueurs là ne sont plus ce qu’ils étaient. Pavard, Aubameyang, Hojbjerg... » a confié le champion du monde 1998 dans Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.
L'OM peut encore sauver sa saison
La saison n’est d’ailleurs pas encore terminée pour l’OM. Le club phocéen peut encore prétendre à cette troisième place de Ligue 1 qui le qualifierait directement pour la prochaine Ligue des champions. Les hommes d’Habib Beye ne sont qu’à deux longueurs de l’OL. Mais pour espérer monter sur le podium, la formation marseillaise n’a plus vraiment le droit à l’erreur. À suivre...