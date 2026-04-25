«Ils ne sont plus ce qu’ils étaient» : Emmanuel Petit se lâche sur trois joueurs de l’OM !

Pierrick Levallet

Cette saison a été particulière à l’OM. Le club phocéen a dû gérer plusieurs fâcheux épisodes, dont les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria. Les résultats marseillais ont été en dents de scie sur cet exercice 2025-2026. Emmanuel Petit en a donc profité pour se lâcher sur trois joueurs olympiens dont il estime qu’il n’a pas vu le meilleur visage.

L’OM a traversé une saison particulière. Le club phocéen a été obligé de gérer plusieurs tensions, comme la crise suite à l’élimination en Ligue des champions ou encore les départs de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia (programmé à l’issue de l’exercice). La défaite contre le FC Lorient a d’ailleurs ajouté un nouvel épisode à la liste puisque le directeur du football marseillais a laissé éclater sa colère en zone mixte. Quelques jours plus tard, Facundo Medina s’en prenait à certains de ses coéquipiers en interview. Emmanuel Petit, lui, estime que trois joueurs en particulier n’ont pas vraiment montré leur meilleur visage.

«Va t'asseoir sur la Tour Eiffel» : Le craquage d’une légende de l’OM à la radio (et c’est très drôle) https://t.co/9M0BvwIvyQ — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

«Il y a des joueurs qui ont été déclassés ces dernières années» « On ne va pas se mentir, il y a des joueurs qui ont un nom, un palmarès et une carrière qui ont été déclassés ces dernières années. Facundo [Medina] est bien gentil mais ça fait suite à ce qu’a dit Benatia, au départ de Longoria, à tous les épisodes qu’on a vu cette saison. Ces joueurs là ne sont plus ce qu’ils étaient. Pavard, Aubameyang, Hojbjerg... » a confié le champion du monde 1998 dans Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.