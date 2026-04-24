OM - Départ de De Zerbi : «Tu veux partir, tu payes», une erreur est dénoncée dans l’After Foot !

Pierrick Levallet

L’OM a connu une saison 2025-2026 particulièrement délicate. L’exercice encore en cours a notamment provoqué le départ de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a quitté le navire peu après l’élimination en Ligue des champions et a été remplacé par Habib Beye. Mais dans l’After Foot, on estime que la formation marseillaise a commis une erreur en le laissant filer.

Alors qu’elle n’est pas terminée, la saison 2025-2026 de l’OM a été particulièrement chaotique. Entre la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’élimination en Ligue des champions et le départ de Pablo Longoria, l’exercice en cours a fait des victimes au sein du club phocéen. Roberto De Zerbi est l’une d’elle. Le technicien italien a claqué la porte cet hiver et a rejoint Tottenham dans la foulée. Dans l’After Foot, on estime toutefois que l’OM a fait une erreur en le laissant partir de la sorte.

«Si un joueur se dit que ce sera mieux sans lui...» : Le vestiaire de l'OM a définitivement lâché Habib Beye ? https://t.co/4IdaYYoSZH — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

«Tu as un contrat, tu restes. Sinon, tu nous payes et tu t’en vas» « Une erreur c’est de ne pas avoir tout fait pour retenir De Zerbi. Tu es là mon gars, tu vas finir la saison et on verra où on est à la fin de la saison. Tu as un contrat, tu restes. Sinon, tu nous payes et tu t’en vas. Tu as un CDD, tu veux partir, tu payes. Tu démissionnes et tu payes » a expliqué Kevin Diaz dans l’émission de RMC.