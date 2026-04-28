45M€ pour Igor Paixão : L'OM écœure un club étranger !

Axel Cornic

A la recherche d’un pendant à gauche de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille a décidé de miser fort sur Igor Paixão lors du dernier mercato estival. Le Brésilien est ainsi devenu la plus grosse recrue de l’histoire du club phocéen avec un transfert à 35M€, mais à l’étranger certains annoncent qu’il pourrait déjà repartir.

C’est une fin de saison bouillante qui se dessine pour l’OM. Après avoir vu la crise de février emporter tout sur son passage, notamment Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, les Marseillais tentent bien que mal de sauver les meubles. Mais la défaite face au FC Lorient (2-0) ainsi que le nul contre l’OGC Nice (1-1) compliquent grandement les choses en Ligue 1, avec une qualification pour la Ligue des Champions qui s’éloigne.

Rien ne va plus à l'OM : Mohamed Henni pique une nouvelle crise (et c'est très drôle) https://t.co/HaKFw56SYL — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Palmeiras rêve de Paixão Cette qualification était l’un des grands objectifs de la saison et sans elle, l’OM pourrait bien revoir ses ambitions à la baisse, avec des nombreux départs au programme. Et cela pourrait bien concerner la plus grosse recrue de l’histoire du club ! D’après les informations de RTI Esporte, Igor Paixão pourrait en effet déjà faire ses valises, même pas un an après sa signature. L’ailier serait vraisemblablement dans le viseur de Palmeiras, qui rêve d’un très gros coup pour le mercato estival à venir.