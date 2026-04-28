Mercato : Luis Enrique déclare sa flamme à Michael Olise, le PSG doit-il préparer son transfert ?

La rédaction

Du Bayern Munich au PSG ? Michael Olise (24 ans) est l'un des noms les plus en vogue cette saison dans le football européen. Ses performances avec le club munichois n'échappent à personne et surtout pas à Luis Enrique. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, à l'aube de la confrontation entre le PSG et le Bayern, a pris le soin d'affirmer aimer l'attaquant de l'équipe de France. Le club parisien a-t-il un coup à jouer ? C'est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain se mesure au Bayern Munich ce mardi à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions au Parc des princes. Les stars vont affluer dans l'antre du champion d'Europe en titre avec la présence du chef d'orchestre du Bayern aux 26 passes décisives cette saison : Michael Olise ( 24 ans). L'international français est forcément une menace pour l'équipe de Luis Enrique. L'entraîneur n'a d'ailleurs pas dissimulé son affection pour le joueur qu'est l'ailier du Bayern Munich.

🚨 Rummenigge when asked about €200m for Olise: “In 2009, we had an incredible offer from Chelsea for Franck Ribéry. At the time, it would have been a new world transfer record”.



“I then went to our then CFO, Karl Hopfner, and Uli Hoeneß with this offer. We discussed it for two… pic.twitter.com/wYL6OduNaT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026

«J'aime tous les joueurs, pas seulement Olise» En conférence de presse, Luis Enrique s'est montré admiratif de Michael Olise et du reste des forces offensives du Bayern Munich. « J'aime tous les joueurs, pas seulement Olise. Ils doivent défendre et très bien. Il faut attaquer plus que défendre si on veut gagner. On sait la difficulté. Mais on n’a pas à négocier, on veut gagner ». Un message subliminal pour sa direction ? Le nom d'Olise a été lié au PSG dans les médias concernant un éventuel transfert. Mais le Bayern Munich a fermé la porte.