PSG : «C’est peut-être le seul bémol», Safonov inquiète pour le choc contre le Bayern Munich !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Bayern Munich pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale devrait pouvoir compter sur l’ensemble de ses joueurs. Seulement, Matvey Safonov suscite une certaine inquiétude à l’approche du choc. Stephen Brun pense notamment que le portier russe pourrait se retrouver en difficulté face à l’attaque bavaroise.

Le PSG et le Bayern Munich se retrouvent ce mardi soir en Ligue des champions. Le club de la capitale reçoit les pensionnaires de la Bundesliga pour le compte des demi-finales aller. À cette occasion, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur son groupe au complet. Mais certains suscitent une certaine inquiétude à l’approche de la première manche, dont Matvey Safonov. Le portier de 27 ans risque d'avoir du travail pour garder les cages du PSG inviolées ce mardi soir sur la scène européenne. Stephen Brun craint notamment le pire pour le gardien russe face à l’attaque bavaroise.

PSG - Bayern Munich : Luis Enrique annonce le verdict pour Vitinha ! https://t.co/Q7IUBL8vSz — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«C’est le seul doute que j’ai sur cette équipe du PSG» « Le point d’interrogation, c’est Matvey Safonov. Il va avoir des choses à faire et c’est peut-être le seul bémol de cette équipe du PSG. Safonov beaucoup sollicité, est-ce qu’il va être capable de rassurer le PSG ? C’est le seul doute que j’ai sur cette équipe du PSG » a confié le consultant de RMC dans le Super Moscato Show.