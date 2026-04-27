PSG - Bayern Munich : «Il n'y a aucune équipe meilleure que nous», Luis Enrique lance les hostilités !

Le match que tout le monde attend est programmé pour ce mardi 28 avril. Au Parc des princes, les stars du Bayern Munich et du PSG se retrouveront après une première opposition à l'automne dernier au même endroit. Cette fois-ci, un ticket pour Budapest et la finale de la Ligue des champions est la récompense de cette double confrontation. Luis Enrique compte bien dicter le tempo avant même le coup d'envoi.
Il y a eu un premier round pendant la phase de saison régulière de Ligue des champions le 4 novembre dernier. Le Bayern Munich était sorti victorieux de sa visite au Parc des princes (2-1). Mardi, ce sera une tout autre histoire avec une place en finale de Ligue des champions en jeu entre les deux champions en titre de leurs championnats. Luis Enrique le sait très bien et n'a pas manqué de faire monter la sauce en conférence de presse.
«En terme de régularité , le Bayern est peut-être un peu au-dessus de nous parce qu'ils n'ont perdu que deux matchs»
« Ce sont les deux meilleures équipes d'Europe même si Arsenal a aussi fait une belle saison. En terme de régularité , le Bayern est peut-être un peu au-dessus de nous parce qu'ils n'ont perdu que deux matchs », a confié l'entraîneur du PSG dans un premier temps au sujet du club bavarois encore une fois sacré champion de Bundesliga en ce mois d'avril.
«Après avoir raté le Top 8, j'avais déjà dit qu'il n'y avait aucune meilleure que nous»
Néanmoins, par le biais de son discours rapporté par RMC Sport, Luis Enrique a annoncé la couleur à son homologue Vincent Kompany. L'entraîneur du Bayern Munich est prévenu de la confiance habitant les rangs parisiens : aucune formation n'est au-dessus du Paris Saint-Germain selon Enrique. « Mais en termes de ce qu'on montre, il n'y a aucune meilleure équipe que nous. Après avoir raté le Top 8, j'avais déjà dit qu'il n'y avait aucune meilleure que nous ». Le décor est planté, reste à patienter désormais pour connaître le dénouement de cet affrontement entre le PSG et le Bayern Munich mardi soir à Porte d'Auteuil.