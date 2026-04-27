PSG - Bayern Munich : «Il n'y a aucune équipe meilleure que nous», Luis Enrique lance les hostilités !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le match que tout le monde attend est programmé pour ce mardi 28 avril. Au Parc des princes, les stars du Bayern Munich et du PSG se retrouveront après une première opposition à l'automne dernier au même endroit. Cette fois-ci, un ticket pour Budapest et la finale de la Ligue des champions est la récompense de cette double confrontation. Luis Enrique compte bien dicter le tempo avant même le coup d'envoi.

Il y a eu un premier round pendant la phase de saison régulière de Ligue des champions le 4 novembre dernier. Le Bayern Munich était sorti victorieux de sa visite au Parc des princes (2-1). Mardi, ce sera une tout autre histoire avec une place en finale de Ligue des champions en jeu entre les deux champions en titre de leurs championnats. Luis Enrique le sait très bien et n'a pas manqué de faire monter la sauce en conférence de presse.

Patrice Evra reveals how Luis Enrique’s guidance has transformed Ousmane Dembélé into one of the world’s best and PSG's main man @rioferdy5 @evra #UCL pic.twitter.com/WJHpv1Dw5J — Rio Ferdinand Presents (@RioMeets) April 27, 2026

«En terme de régularité , le Bayern est peut-être un peu au-dessus de nous parce qu'ils n'ont perdu que deux matchs» « Ce sont les deux meilleures équipes d'Europe même si Arsenal a aussi fait une belle saison. En terme de régularité , le Bayern est peut-être un peu au-dessus de nous parce qu'ils n'ont perdu que deux matchs », a confié l'entraîneur du PSG dans un premier temps au sujet du club bavarois encore une fois sacré champion de Bundesliga en ce mois d'avril.