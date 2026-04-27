PSG - Bayern Munich : Luis Enrique annonce le verdict pour Vitinha !

Amadou Diawara

Il y a une semaine, Vitinha est sorti sur blessure lors du choc face à l'OL. Dans une véritable course contre-la-montre pour disputer la demi-finale aller de la Ligue des Champions, le milieu de terrain du PSG a réussi son pari. D'après Luis Enrique, son numéro 17 est apte pour le premier acte face au Bayern, prévu ce mardi soir au Parc des Princes.

Lors de la 30ème journée de Ligue 1, le PSG a reçu l'OL au Parc des Princes. Toutefois, les hommes de Luis Enrique ont été piégés par ceux de Paulo Fonseca le dimanche 19 avril. En effet, le PSG s'est incliné face à l'OL à domicile (1-2).

PSG : Luis Enrique en a marre, voilà ce qu’il voudrait supprimer dans le football ! https://t.co/UQJYMRyMrM — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«Tout le monde est prêt» Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Vitinha s'est blessé face à l'OL. En effet, l'international portugais a été touché au pied à la suite d'un choc avec un adversaire. Vitinha s'étant mal réceptionné à la suite d'un duel aérien. Contraint de laisser sa place dès la 40ème minute de jeu, le protégé de Luis Enrique a été victime d'une inflammation du talon droit, qui l'a tenu éloigné des terrains jusqu'à présent. Mais comme l'a annoncé le coach du PSG, Vitinha va effectuer son retour contre le Bayern.